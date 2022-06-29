О пермячке, лишившейся выплат за погибшего сына, рассказали на ТВ

Женщина переводила выплаты государства мошенникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

История жительницы Гремячинска (Пермский край) Валентины Нечаевой, у которой мошенники украли 12,5 млн рублей выплат за погибшего на Украине сына получила огласку. О проблеме пермячки рассказали в программе «Чрезвычайное положение» на телеканале «НТВ». Также в передаче рассказали, что неравнодушные горожане начали сбор средств, чтобы помочь пострадавшей.

«Горожане сплотились и объявили сбор средств многодетной семье», — сообщается в программе. Пермячка из-за мошенников взяла кредит на 1,5 млн рублей, который несмотря на аферистов, банк не простил.

Сама женщина говорит, что ей стыдно, так как на полученные деньги она не успела поставить памятник на могиле сына и сделать ограду. Следователи уже опросили пострадавшую и взяли все улики, квитанции и скриншоты переписок. Расследование уголовного дела продолжается.

Валентине Нечаевой позвонили из банка и сообщили, что некий Владимир Мельник пытается получить кредит на ее имя в «Альфабанке». Чтобы защитить деньги, мошенники убедили пермячку перевести все средства на «безопасные счета». Женщина перевела 11 млн рублей различным физлицам и взяла кредит на 1,5 млн рублей.

О гибели рядового на Украине Артема Нечаева стало известно в марте. Его посмертно наградили медалью за «Ратную совесть».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось о контроле российских войск почти всей территории ЛНР и ДНР, а также большей части территории Херсонской и Запорожской областей.

В программе был опубликован скриншот переписки Нечаевой и мошенников «Чрезвычайное Происшествие» на «НТВ»

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