Полпред Якушев назвал Корепанова создателем «тюменской матрешки»

Уральский полпред Владимир Якушев назвал председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова одним из создателей «тюменской матрешки». Об этом политик заявил во время церемонии прощания со спикером, которая проходит в этим минуты в Тюменской филармонии. Корепанов ушел из жизни 28 июня.
«Я считаю, что в той хрупкой модели взаимодействия, которая существует сегодня между Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Сергей Евгеньевич сыграл фундаментальную роль. Он объединил председателей трех дум, смог донести идеи депутатам Тюменской областной думы и элитам во всех субъектах. Та модель, по которой живет, большая Тюменская область, создана губернаторами регионов при важнейшей поддержке Корепанова», — сказал Якушев. Его слова передает с места событий корреспондент URA.RU.
Полпред заметил, что сегодня в России нет второго такого политика, который возглавлял бы региональное заксобрание на протяжении шести созывов. Корепанов был спикером облдумы с 1998 года.
Вспомнил Якушев и о личных качествах умершего, с которым вместе проработал в органах власти два десятка лет. «Это был человек широкой души, настоящий друг, человек принципов. На него всегда можно было положиться» — отметил полпред.
28 июня Корепанов на скорой из здания регионального парламента был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. Политику было 74 года.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Уральский полпред Владимир Якушев назвал председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова одним из создателей «тюменской матрешки». Об этом политик заявил во время церемонии прощания со спикером, которая проходит в этим минуты в Тюменской филармонии. Корепанов ушел из жизни 28 июня. «Я считаю, что в той хрупкой модели взаимодействия, которая существует сегодня между Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Сергей Евгеньевич сыграл фундаментальную роль. Он объединил председателей трех дум, смог донести идеи депутатам Тюменской областной думы и элитам во всех субъектах. Та модель, по которой живет, большая Тюменская область, создана губернаторами регионов при важнейшей поддержке Корепанова», — сказал Якушев. Его слова передает с места событий корреспондент URA.RU. Полпред заметил, что сегодня в России нет второго такого политика, который возглавлял бы региональное заксобрание на протяжении шести созывов. Корепанов был спикером облдумы с 1998 года. Вспомнил Якушев и о личных качествах умершего, с которым вместе проработал в органах власти два десятка лет. «Это был человек широкой души, настоящий друг, человек принципов. На него всегда можно было положиться» — отметил полпред. 28 июня Корепанов на скорой из здания регионального парламента был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. Политику было 74 года.