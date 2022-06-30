Полпред Якушев назвал Корепанова создателем «тюменской матрешки»

30 июня 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев проработал вместе с Сергеем Корепановым десятки лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев назвал председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова одним из создателей «тюменской матрешки». Об этом политик заявил во время церемонии прощания со спикером, которая проходит в этим минуты в Тюменской филармонии. Корепанов ушел из жизни 28 июня. «Я считаю, что в той хрупкой модели взаимодействия, которая существует сегодня между Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Сергей Евгеньевич сыграл фундаментальную роль. Он объединил председателей трех дум, смог донести идеи депутатам Тюменской областной думы и элитам во всех субъектах. Та модель, по которой живет, большая Тюменская область, создана губернаторами регионов при важнейшей поддержке Корепанова», — сказал Якушев. Его слова передает с места событий корреспондент URA.RU. Полпред заметил, что сегодня в России нет второго такого политика, который возглавлял бы региональное заксобрание на протяжении шести созывов. Корепанов был спикером облдумы с 1998 года. Вспомнил Якушев и о личных качествах умершего, с которым вместе проработал в органах власти два десятка лет. «Это был человек широкой души, настоящий друг, человек принципов. На него всегда можно было положиться» — отметил полпред. 28 июня Корепанов на скорой из здания регионального парламента был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. Политику было 74 года. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Уральский полпред Владимир Якушев назвал председателя Тюменской облдумы Сергея Корепанова одним из создателей «тюменской матрешки». Об этом политик заявил во время церемонии прощания со спикером, которая проходит в этим минуты в Тюменской филармонии. Корепанов ушел из жизни 28 июня. «Я считаю, что в той хрупкой модели взаимодействия, которая существует сегодня между Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Сергей Евгеньевич сыграл фундаментальную роль. Он объединил председателей трех дум, смог донести идеи депутатам Тюменской областной думы и элитам во всех субъектах. Та модель, по которой живет, большая Тюменская область, создана губернаторами регионов при важнейшей поддержке Корепанова», — сказал Якушев. Его слова передает с места событий корреспондент URA.RU. Полпред заметил, что сегодня в России нет второго такого политика, который возглавлял бы региональное заксобрание на протяжении шести созывов. Корепанов был спикером облдумы с 1998 года. Вспомнил Якушев и о личных качествах умершего, с которым вместе проработал в органах власти два десятка лет. «Это был человек широкой души, настоящий друг, человек принципов. На него всегда можно было положиться» — отметил полпред. 28 июня Корепанов на скорой из здания регионального парламента был доставлен в тюменский кардиоцентр, где скончался. Политику было 74 года.