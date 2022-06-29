Челябинский суд вернул в СИЗО украинца, обвиняемого в афере

Решение принял Челябинский областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для 29-летнего гражданина Украины, обвиняемого в мошенничестве. Иностранца вернули в СИЗО, сообщил источник URA.RU в суде. По мнению адвоката обвиняемого Сергея Сазанакова, в изоляторе его доверителя держат безосновательно, а доказательств его причастности к преступлению нет.

«Апелляционная инстанция отменила решение Центрального районного суда и удовлетворила ходатайство следствия о продлении обвиняемому срока заключения под стражей. На свободе он может скрыться от органов следствия, так как не имеет на территории Челябинска регистрации, по месту регистрации в Москве не проживает», — рассказал источник.

Адвокат Сергей Сазанаков сообщил URA.RU, что расследование уголовного дела, по которому предъявлено обвинение Дмитрию Новикову, идет почти два года. За первый год следствие установило, что в Москве действует оператор, предоставляющий услуги связи: покупает оптом номерные емкости подешевле, продает оптом же, но дороже, платит в казну налоги более чем миллион рублей в год. Директором одного из таких юрлиц оказался Дмитрий Новиков.

«Один из тысячи номеров попал в руки злоумышленников, которые, по мнению следствия, позвонили потерпевшей жительнице Челябинской области и обманули ее, похитив 304 тысячи рублей. Новикова задержали. Он действительно является гражданином Украины, но имеет вид на жительство в РФ до 2023 года, а проживает, учится и работает в России с 2014 года, когда его семья из-за притеснений на национальной почве покинула Украину», — рассказал адвокат.

По мнению адвоката, законных оснований для задержания не было, как и доказательств для предъявления обвинения: ни следов преступления, ни показаний очевидцев. «Не получив признания, полиция продержала под стражей человека 10 месяцев, так и не представив суду убедительных доказательств его причастности к хищению 304 тысяч рублей», — заключил адвокат.

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