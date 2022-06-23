23 июня 2022

Суд Челябинска смягчил наказание украинцу, обвиняемому в афере

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, челябинский областной суд
Иностранец освобожден из-под стражи, но это решение обжаловано Фото:

Центральный районный суд Челябинска вопреки мнению следствия изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест для 29-летнего гражданина Украины Дмитро Новикова, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, мужчина вместе соучастниками обманывал доверчивых людей под предлогом заработка на криптовалюте и покупке акций, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Новикова обвиняют в том, что он предоставлял соучастникам, которые звонили доверчивым жителям Челябинской области, интернет-трафик и номерные емкости для ip-телефонии. Для этого заключил договоры с провайдером от лица подставных коммерческих организаций, которые и получили пакеты документов с различными номерами, начинающимися на „499“ и „495“. Фактически Новиков, как считает следствие, отвечал за работу так называемого колл-центра, с которых жертвам звонят интернет-мошенники», — рассказал источник.

Пока иностранцу предъявлено обвинение в тяжком преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения более 300 тыс. рублей у жительницы Челябинской области. С этим же делом соединены два дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения 1,6 млн и 6,3 млн рублей у женщин, которых уверяли в прибыльности покупки криптовалюты и акций, убеждали брать кредиты и в конечном счете похищали деньги.

Несколько месяцев Дмитро Новиков находился в СИЗО. В июне следствие в очередной раз вышло в суд с ходатайством о продлении срока стражи, так как до задержания обвиняемый места жительства в Челябинске не имел, был задержан в Московской области, где имел сразу три места проживания: одно по виду на жительство и еще два других. У него нет семьи и детей, он руководит двумя фирмами, деятельность которых предстоит проверить. Тем не менее суд изменил меру пресечения на домашний арест в квартире, снятой в Челябинске по договору субаренды без согласия собственника. По данным URA.RU, решение суда обжаловано прокурором, но апелляционное представление пока не рассмотрено.

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Центральный районный суд Челябинска вопреки мнению следствия изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест для 29-летнего гражданина Украины Дмитро Новикова, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, мужчина вместе соучастниками обманывал доверчивых людей под предлогом заработка на криптовалюте и покупке акций, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Новикова обвиняют в том, что он предоставлял соучастникам, которые звонили доверчивым жителям Челябинской области, интернет-трафик и номерные емкости для ip-телефонии. Для этого заключил договоры с провайдером от лица подставных коммерческих организаций, которые и получили пакеты документов с различными номерами, начинающимися на „499“ и „495“. Фактически Новиков, как считает следствие, отвечал за работу так называемого колл-центра, с которых жертвам звонят интернет-мошенники», — рассказал источник. Пока иностранцу предъявлено обвинение в тяжком преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения более 300 тыс. рублей у жительницы Челябинской области. С этим же делом соединены два дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения 1,6 млн и 6,3 млн рублей у женщин, которых уверяли в прибыльности покупки криптовалюты и акций, убеждали брать кредиты и в конечном счете похищали деньги. Несколько месяцев Дмитро Новиков находился в СИЗО. В июне следствие в очередной раз вышло в суд с ходатайством о продлении срока стражи, так как до задержания обвиняемый места жительства в Челябинске не имел, был задержан в Московской области, где имел сразу три места проживания: одно по виду на жительство и еще два других. У него нет семьи и детей, он руководит двумя фирмами, деятельность которых предстоит проверить. Тем не менее суд изменил меру пресечения на домашний арест в квартире, снятой в Челябинске по договору субаренды без согласия собственника. По данным URA.RU, решение суда обжаловано прокурором, но апелляционное представление пока не рассмотрено.
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