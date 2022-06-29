В Пермском крае вынесли приговор молодежной банде

30 июня 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Подростки совершили серию краж Фото: Анна Майорова © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) осуждены трое молодых людей, которые на момент совершения серии краж были несовершеннолетними. Детали преступлений, которые совершались бандой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Серия преступлений началась с неудачной попытки похитить магнитолу из автомобиля, находящегося на одной из платных стоянок города. Потерпев неудачу, один из участников банды вернулся на стоянку следующей ночью и снял колеса с иномарки, которые впоследствии продал. Позже злоумышленник уже с приятелем угнал с этой же стоянки мотоцикл ИЖ-планета-5. «Спустя месяц, трое несовершеннолетних, катаясь на машине по городу увидели припаркованный ВАЗ-2104, который с помощью троса отбуксировали в гараж, где распилили на металлолом», — рассказали в полиции. Стражи порядка нашли злоумышленников и возбудили уголовное дело. Суд признал юношей виновными и назначил им обязательные работы от 100 до 140 часов. Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. По словам заведующей детсада, подростки причинили ущерб учреждению. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Краснокамске (Пермский край) осуждены трое молодых людей, которые на момент совершения серии краж были несовершеннолетними. Детали преступлений, которые совершались бандой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Серия преступлений началась с неудачной попытки похитить магнитолу из автомобиля, находящегося на одной из платных стоянок города. Потерпев неудачу, один из участников банды вернулся на стоянку следующей ночью и снял колеса с иномарки, которые впоследствии продал. Позже злоумышленник уже с приятелем угнал с этой же стоянки мотоцикл ИЖ-планета-5. «Спустя месяц, трое несовершеннолетних, катаясь на машине по городу увидели припаркованный ВАЗ-2104, который с помощью троса отбуксировали в гараж, где распилили на металлолом», — рассказали в полиции. Стражи порядка нашли злоумышленников и возбудили уголовное дело. Суд признал юношей виновными и назначил им обязательные работы от 100 до 140 часов. Ранее URA.RU сообщало о банде подростков, которые пробрались на территорию детского сада в Перми. По словам заведующей детсада, подростки причинили ущерб учреждению.