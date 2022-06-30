30 июня 2022

«Сургутнефтегаз» выплатит дивидендов на 65 млрд

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Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов Фото:

Собрание акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» одобрило выплату дивидендов за 2021 год. Информация об этом появилась на портале раскрытия деловой информации.

«Общий размер дивидендов, объявленных по обыкновенным акциям 28,6 млрд руб. На привилегированные — 36,4 млрд. Итого, владельцы акций получат более 65 млрд руб.», — уточняется на портале.

Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятия этого решения. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%.

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Собрание акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» одобрило выплату дивидендов за 2021 год. Информация об этом появилась на портале раскрытия деловой информации. «Общий размер дивидендов, объявленных по обыкновенным акциям 28,6 млрд руб. На привилегированные — 36,4 млрд. Итого, владельцы акций получат более 65 млрд руб.», — уточняется на портале. Ради выплаты акционерам дивидендов ПАО «Сургутнефтегаз» отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Акции «Сургутнефтегаза» растут в цене на фондовом рынке после принятия этого решения. Последняя сделка была проведена по стоимости 25,8 рублей. Рост 7,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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