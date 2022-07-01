Экс-сенатор США Блэк обвинил НАТО в уничтожении человечества

01 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Провокационная политика НАТО уничтожит западную цивилизацию, считает Ричард Блэк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Третья мировая война, которая приведет к гибели человеческой цивилизации, может начаться только по вине Североатлантического альянса. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. «Если начнется Третья мировая война, в ней погибнет огромное количество американских граждан, и виновато будет НАТО. Нам ничего не угрожает, ни одна нация не может вторгнуться в США. И если мы не будем угрожать другим, нет никакой реальной опасности войны», — считает Ричард Блэк, передает telegram-канал «Пул N3». Экс-сенатор подчеркнул, что простые граждане Америки ничего не выигрывают от бесконечных войн, которые устраивает НАТО. Важно понимать, что когда ядерная война начнется, выживут только олигархи и чиновники, которые укроются в «подземных городах», а мирные американцы будут «сожжены их глупостью», добавил он. «Нам придется благодарить НАТО за гибель западной цивилизации», — резюмировал Ричард Блэк. Ранее сообщалось, что в американском конгрессе призвали правительство США выйти из НАТО, чтобы не допустить войны с Россией. Американцы пришли в ужас от планов НАТО по расширению, которое, по их мнению, приближает третью мировую войну. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что британские власти готовят своих граждан к ядерной войне с РФ. Ричард Блэк предупреждал, что США затягивают весь мир в ядерную войну с Россией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Третья мировая война, которая приведет к гибели человеческой цивилизации, может начаться только по вине Североатлантического альянса. Об этом заявил американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. «Если начнется Третья мировая война, в ней погибнет огромное количество американских граждан, и виновато будет НАТО. Нам ничего не угрожает, ни одна нация не может вторгнуться в США. И если мы не будем угрожать другим, нет никакой реальной опасности войны», — считает Ричард Блэк, передает telegram-канал «Пул N3». Экс-сенатор подчеркнул, что простые граждане Америки ничего не выигрывают от бесконечных войн, которые устраивает НАТО. Важно понимать, что когда ядерная война начнется, выживут только олигархи и чиновники, которые укроются в «подземных городах», а мирные американцы будут «сожжены их глупостью», добавил он. «Нам придется благодарить НАТО за гибель западной цивилизации», — резюмировал Ричард Блэк. Ранее сообщалось, что в американском конгрессе призвали правительство США выйти из НАТО, чтобы не допустить войны с Россией. Американцы пришли в ужас от планов НАТО по расширению, которое, по их мнению, приближает третью мировую войну. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что британские власти готовят своих граждан к ядерной войне с РФ. Ричард Блэк предупреждал, что США затягивают весь мир в ядерную войну с Россией.