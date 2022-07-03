03 июля 2022
02 июля 2022

В Саткинском районе запретили купаться в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Саткинский городской пруд. Архив. Сатка, саткинский пруд, насыпь
В начале июля саткинцам рекомендовали воздержаться от купания в водоемах Фото:

Исследование качества воды в ряде водоемов Саткинского района (Челябинская область) привело к запрету купания там в начале июля. Сведения о результатах проверки объектов привел отдел окружающей среды мэрии района.

«На основании полученных данных водопользование водоемами в рекреационных целях должно быть ограничено. В начале июля купание в этих водоемах запрещено», — сообщила мэрия на своем сайте.

Исследования водных объектов с традиционными местами массового отдыха в Саткинском районе летом проводятся ежемесячно. В фокусе внимания специалистов — саткинский и бакальский пруды, Порожское водохранилище, река Ай в районе Новой и Старой пристани, каргинский пруд в районе ГТС.

Последний анализ показал двойное (где-то — тройное) превышение нормативов качества поверхностной воды по химическому и биологическому потреблению кислорода в течение пяти суток. Приведенные данные характеризуют наличие в воде органических примесей. Как отметили экологи, на величину показателей повлияли атмосферные осадки, происходящие в воде биохимические процессы, сезонные явления. На качестве воды также отразились поступление в водоемы сточных вод: промышленных, подземных, хозяйственных или поверхностных.

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Исследование качества воды в ряде водоемов Саткинского района (Челябинская область) привело к запрету купания там в начале июля. Сведения о результатах проверки объектов привел отдел окружающей среды мэрии района. «На основании полученных данных водопользование водоемами в рекреационных целях должно быть ограничено. В начале июля купание в этих водоемах запрещено», — сообщила мэрия на своем сайте. Исследования водных объектов с традиционными местами массового отдыха в Саткинском районе летом проводятся ежемесячно. В фокусе внимания специалистов — саткинский и бакальский пруды, Порожское водохранилище, река Ай в районе Новой и Старой пристани, каргинский пруд в районе ГТС. Последний анализ показал двойное (где-то — тройное) превышение нормативов качества поверхностной воды по химическому и биологическому потреблению кислорода в течение пяти суток. Приведенные данные характеризуют наличие в воде органических примесей. Как отметили экологи, на величину показателей повлияли атмосферные осадки, происходящие в воде биохимические процессы, сезонные явления. На качестве воды также отразились поступление в водоемы сточных вод: промышленных, подземных, хозяйственных или поверхностных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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