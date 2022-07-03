Пермские судебные приставы оштрафовали бывшего работника коллекторского агентства за незаконную деятельность. Мужчина продолжал выбивать долги.
В конце 2021 года к судебным приставам обратилась жительница Перми. Женщина рассказала, что к ней в квартиру ломился незнакомый мужчина, он стучал в дверь ногой и требовал открыть ему. «Позже женщина открыла дверь и увидела листки бумаги с напечатанными угрозами в адрес пермячки и ее сына. Через несколько дней пермячке стали поступать сообщения с неизвестных номеров, а на ее почтовом ящике появилась надпись „ДОЛГ“», — рассказали в УФССП по Пермскому краю.
Судебные приставы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина действительно работал коллектором, но за месяц до совершения своих действий был уволен из агентства. В качестве наказания, пермяка оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало о наказании для нижегородских коллекторов. Они незаконно выбивали долги из пермяков.
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