03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Пермские приставы сообщили о незаконном коллекторе. «Стучал ногой в дверь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, выбивание долгов, агрессия, дебош
Бывший коллектор ломился к пермячке в квартиру Фото:

Пермские судебные приставы оштрафовали бывшего работника коллекторского агентства за незаконную деятельность. Мужчина продолжал выбивать долги.

В конце 2021 года к судебным приставам обратилась жительница Перми. Женщина рассказала, что к ней в квартиру ломился незнакомый мужчина, он стучал в дверь ногой и требовал открыть ему. «Позже женщина открыла дверь и увидела листки бумаги с напечатанными угрозами в адрес пермячки и ее сына. Через несколько дней пермячке стали поступать сообщения с неизвестных номеров, а на ее почтовом ящике появилась надпись „ДОЛГ“», — рассказали в УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина действительно работал коллектором, но за месяц до совершения своих действий был уволен из агентства. В качестве наказания, пермяка оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о наказании для нижегородских коллекторов. Они незаконно выбивали долги из пермяков.

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Пермские судебные приставы оштрафовали бывшего работника коллекторского агентства за незаконную деятельность. Мужчина продолжал выбивать долги. В конце 2021 года к судебным приставам обратилась жительница Перми. Женщина рассказала, что к ней в квартиру ломился незнакомый мужчина, он стучал в дверь ногой и требовал открыть ему. «Позже женщина открыла дверь и увидела листки бумаги с напечатанными угрозами в адрес пермячки и ее сына. Через несколько дней пермячке стали поступать сообщения с неизвестных номеров, а на ее почтовом ящике появилась надпись „ДОЛГ“», — рассказали в УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина действительно работал коллектором, но за месяц до совершения своих действий был уволен из агентства. В качестве наказания, пермяка оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о наказании для нижегородских коллекторов. Они незаконно выбивали долги из пермяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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