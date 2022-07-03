Пермские приставы сообщили о незаконном коллекторе. «Стучал ногой в дверь»

04 июля 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Бывший коллектор ломился к пермячке в квартиру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские судебные приставы оштрафовали бывшего работника коллекторского агентства за незаконную деятельность. Мужчина продолжал выбивать долги. В конце 2021 года к судебным приставам обратилась жительница Перми. Женщина рассказала, что к ней в квартиру ломился незнакомый мужчина, он стучал в дверь ногой и требовал открыть ему. «Позже женщина открыла дверь и увидела листки бумаги с напечатанными угрозами в адрес пермячки и ее сына. Через несколько дней пермячке стали поступать сообщения с неизвестных номеров, а на ее почтовом ящике появилась надпись „ДОЛГ“», — рассказали в УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина действительно работал коллектором, но за месяц до совершения своих действий был уволен из агентства. В качестве наказания, пермяка оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о наказании для нижегородских коллекторов. Они незаконно выбивали долги из пермяков. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермские судебные приставы оштрафовали бывшего работника коллекторского агентства за незаконную деятельность. Мужчина продолжал выбивать долги. В конце 2021 года к судебным приставам обратилась жительница Перми. Женщина рассказала, что к ней в квартиру ломился незнакомый мужчина, он стучал в дверь ногой и требовал открыть ему. «Позже женщина открыла дверь и увидела листки бумаги с напечатанными угрозами в адрес пермячки и ее сына. Через несколько дней пермячке стали поступать сообщения с неизвестных номеров, а на ее почтовом ящике появилась надпись „ДОЛГ“», — рассказали в УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы провели проверку, в ходе которой выяснилось, что мужчина действительно работал коллектором, но за месяц до совершения своих действий был уволен из агентства. В качестве наказания, пермяка оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о наказании для нижегородских коллекторов. Они незаконно выбивали долги из пермяков.