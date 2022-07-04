04 июля 2022

Клава Кока показала «идеальное место для работы». Видео

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Певица прилетела на гастроли в Анталию (архивное фото) Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ) место, в котором ей комфортно работать. Это солнечный пляж на море в Анталии (Турция).

«Ну до чего хорошо-то работать вот так! Атмосфера отличная. Там работа — работается. Тут ножка лежит, там парашютик летит», — рассказала Кока.

Исполнительница прилетела четвертого июля в Турцию на гастроли, рассказала она в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока анонсировала новую песню. А 16-го июля она выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ) место, в котором ей комфортно работать. Это солнечный пляж на море в Анталии (Турция). «Ну до чего хорошо-то работать вот так! Атмосфера отличная. Там работа — работается. Тут ножка лежит, там парашютик летит», — рассказала Кока. Исполнительница прилетела четвертого июля в Турцию на гастроли, рассказала она в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока анонсировала новую песню. А 16-го июля она выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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