Певица прилетела на гастроли в Анталию (архивное фото)
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ) место, в котором ей комфортно работать. Это солнечный пляж на море в Анталии (Турция).
«Ну до чего хорошо-то работать вот так! Атмосфера отличная. Там работа — работается. Тут ножка лежит, там парашютик летит», — рассказала Кока.
Исполнительница прилетела четвертого июля в Турцию на гастроли, рассказала она в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока анонсировала новую песню. А 16-го июля она выступит в Каменске-Уральском (Свердловская область) на празднике в честь Дня металлурга.
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