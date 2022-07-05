Студентов УрФУ отправят на стажировку в Сбербанк

Студенты УрФУ получат практические навыки в Сбербанке Фото: URA.RU

Уральский федеральный университет и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет об организации практики и стажировки студентов УрФУ в Сбербанке. Об этом URA.RU сообщил ректор учебного заведения Виктор Кокшаров на международной выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге.

«Сбербанк и Уральский федеральный университет договорились о сотрудничестве. Стороны намерены развивать систему непрерывного обучения студентов в рамках образовательного кластера „вуз-работодатель“. Это дает возможность практиковаться и стажироваться студентам УрФУ в подразделениях Сбера», — рассказал глава свердловского вуза.

Партнерство планируется осуществлять в постоянном консультационном и информационном взаимодействии. «Сбер уже на протяжении многих лет является партнером Уральского федерального университета. Наше сотрудничество станет еще более продуктивным. Уверен, что сотрудничество с одним из крупнейших банков России станет важным шагом в решении актуальных задач», — резюмировал Кокшаров.

Ранее агентство писало, что «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам