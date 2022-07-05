Губернатор поздравил челябинских танкистов с наградой Путина

Уже второй полк танковой дивизии из Чебаркуля отмечен президентом РФ за действия в спецоперации на Украине (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 80-й танковый полк, дислоцированный в Чебаркуле, с присвоением звания гвардейского. Об этом сообщили URA.RU 6 июля в пресс-службе главы региона. Соответствующий указ подписал накануне президент Владимир Путин.

«Поздравляю вас и личный состав 80-го танкового Краснознаменного полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“. Сегодня солдаты и офицеры полка проявляют массовый героизм, стойкость, решительность и силу духа в боевых действиях на Донбассе, доблестно защищают интересы нашей страны, освобождая Украину от нацистской заразы, обеспечивая безопасность мирных граждан», — говорится в телеграмме, адресованной командиру полка Антону Башуну.

Также глава региона добавил, что военнослужащие стали достойными продолжателями славы уральских танкистов-добровольцев и всего поколения победителей. Он пожелал солдатам и офицерам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач.

Полк ведет свою историю с 1942 года, сегодня входит в состав 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, воссозданной в 2016 году в Чебаркуле. Ранее президент РФ за успешные действия в ходе спецоперации на Украине наградил орденом Жукова другой полк дивизии — 239-й танковый. Его командир Иван Шиц стал Героем России.