Махонин дал подчиненным новую установку

Дмитрий Махонин и сам посещает фестивали — например «Тайны горы Крестовой» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Организацией массовых праздников и фестивалей в территориях Пермского края должно заниматься не только минкультуры, но и другие министерства. Об этом указал на заседании регионального правительства глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он призвал членов кабмина подходить к организации мероприятий комплексно, чтобы наполнять их разными смыслами, а число зрителей не было меньше 10 тысяч.

«В каждой территории должно быть минимум одно мероприятие комплексное. Если мы говорим про гастрономический фестиваль, то надо дополнять его другими культурными смыслами, может быть спортивными. Если есть у нас спортивное крупное мероприятие, то может быть рассмотреть возможность проведения тут же сельхозярмарки», — пояснил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в территориях, где еще нет ежегодного фестиваля, нужно его создать. «Для меня мероприятие, где меньше 10 тысяч зрителей, не является мероприятием — надо более амбициозно смотреть», — подчеркнул Махонин. В качестве примера он привел фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который завершился на прошлой неделе. Только на его открытие пришли более пяти тысяч человек.