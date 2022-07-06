Сноха пермского прокурора Николая Платунова, на которую наехала Tesla, рассказала подробности о скандальном ДТП, после которого сам прокурор приехал разбираться с владельцем автомобиля. Свой пост с фотографией травмированной ноги Юлия Платунова выложила в группу «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель Tesla извиниться передо мной даже не пробовал! Раскачивает общественное мнение, загружает информацию из административного дела в telegram-каналы, нарушая все моральные, нравственные нормы, закон о персональных данных. Его адвокаты выходили на моего свекра и предлагали решить вопрос „деньгами“, рассказывая о видео, где мой свекр, примчавшийся с дачи, в шоке от происшедшего и защищает меня», — написала Юлия Платунова.
Девушка сейчас находится на лечении в больнице. К посту она приложила фото.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города СУ СКР по Пермскому краю Николая Платунова, агрессивно высказывался в адрес участников ДТП. На видеозаписи мужчина называет водителей, которые управляют Tesla, «чморьем». Он пригрозил «поотрезать бошки всем причастным». В пресс-службе ГУ следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU сообщили, что начали проверку по данному инциденту.
Фото девушка приложила к посту
«ЧП ДТП Пермь» / vk.com
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Сноха пермского прокурора Николая Платунова, на которую наехала Tesla, рассказала подробности о скандальном ДТП, после которого сам прокурор приехал разбираться с владельцем автомобиля. Свой пост с фотографией травмированной ноги Юлия Платунова выложила в группу «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Водитель Tesla извиниться передо мной даже не пробовал! Раскачивает общественное мнение, загружает информацию из административного дела в telegram-каналы, нарушая все моральные, нравственные нормы, закон о персональных данных. Его адвокаты выходили на моего свекра и предлагали решить вопрос „деньгами“, рассказывая о видео, где мой свекр, примчавшийся с дачи, в шоке от происшедшего и защищает меня», — написала Юлия Платунова. Девушка сейчас находится на лечении в больнице. К посту она приложила фото. Ранее URA.RU рассказывало, что в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города СУ СКР по Пермскому краю Николая Платунова, агрессивно высказывался в адрес участников ДТП. На видеозаписи мужчина называет водителей, которые управляют Tesla, «чморьем». Он пригрозил «поотрезать бошки всем причастным». В пресс-службе ГУ следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU сообщили, что начали проверку по данному инциденту.