Девушка рассказала про аварию и что было после Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сноха пермского прокурора Николая Платунова, на которую наехала Tesla, рассказала подробности о скандальном ДТП, после которого сам прокурор приехал разбираться с владельцем автомобиля. Свой пост с фотографией травмированной ноги Юлия Платунова выложила в группу «ЧП ДТП Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель Tesla извиниться передо мной даже не пробовал! Раскачивает общественное мнение, загружает информацию из административного дела в telegram-каналы, нарушая все моральные, нравственные нормы, закон о персональных данных. Его адвокаты выходили на моего свекра и предлагали решить вопрос „деньгами“, рассказывая о видео, где мой свекр, примчавшийся с дачи, в шоке от происшедшего и защищает меня», — написала Юлия Платунова.

Девушка сейчас находится на лечении в больнице. К посту она приложила фото.

Ранее URA.RU рассказывало, что в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города СУ СКР по Пермскому краю Николая Платунова, агрессивно высказывался в адрес участников ДТП. На видеозаписи мужчина называет водителей, которые управляют Tesla, «чморьем». Он пригрозил «поотрезать бошки всем причастным». В пресс-службе ГУ следственного управления СКР по Пермскому краю URA.RU сообщили, что начали проверку по данному инциденту.

Фото девушка приложила к посту «ЧП ДТП Пермь» / vk.com