Свердловчанин обматерил продавщицу, давшую сдачу товаром. «Я ФСБшник, золотце»

07 июля 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Свердловчанин оскорбил продавщицу, предложившую дать сдачу товаром (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина обматерил продавщицу магазина в городе Верхняя Тура (Свердловская область), которая предложила дать сдачу кубиками для бульона. Видео с камеры наблюдения появилось на странице Елены Опалевой в соцсети «ВКонтакте». «Вот 15 рублей, как подарок от нашего магазина», — женщина предложила свердловчанину три кубика для бульона вместо сдачи. Мужчина негативно отреагировал на предложение продавщицы: «Сама это ешь, ты что издеваешься надо мной?». В кассе продуктового магазина не было сдачи с пятитысячной купюры, и продавщица решила компенсировать сдачу товаром. Мужчина с недовольством отреагировал на предложение женщины и отказался. По ходу диалога свердловчанин упомянул, что является сотрудником ФСБ: «Я ФСБшник, золотце. Я сейчас позвоню, люди придут сюда». В комментариях автор видео отметила, что подготовила заявление на мужчину в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент выхода новости ответ не поступил. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мужчина обматерил продавщицу магазина в городе Верхняя Тура (Свердловская область), которая предложила дать сдачу кубиками для бульона. Видео с камеры наблюдения появилось на странице Елены Опалевой в соцсети «ВКонтакте». «Вот 15 рублей, как подарок от нашего магазина», — женщина предложила свердловчанину три кубика для бульона вместо сдачи. Мужчина негативно отреагировал на предложение продавщицы: «Сама это ешь, ты что издеваешься надо мной?». В кассе продуктового магазина не было сдачи с пятитысячной купюры, и продавщица решила компенсировать сдачу товаром. Мужчина с недовольством отреагировал на предложение женщины и отказался. По ходу диалога свердловчанин упомянул, что является сотрудником ФСБ: «Я ФСБшник, золотце. Я сейчас позвоню, люди придут сюда». В комментариях автор видео отметила, что подготовила заявление на мужчину в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент выхода новости ответ не поступил.