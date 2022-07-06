06 июля 2022

Свердловчанин обматерил продавщицу, давшую сдачу товаром. «Я ФСБшник, золотце»

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Свердловчанин оскорбил продавщицу, предложившую дать сдачу товаром (архивное фото) Фото:

Мужчина обматерил продавщицу магазина в городе Верхняя Тура (Свердловская область), которая предложила дать сдачу кубиками для бульона. Видео с камеры наблюдения появилось на странице Елены Опалевой в соцсети «ВКонтакте».

«Вот 15 рублей, как подарок от нашего магазина», — женщина предложила свердловчанину три кубика для бульона вместо сдачи. Мужчина негативно отреагировал на предложение продавщицы: «Сама это ешь, ты что издеваешься надо мной?».

В кассе продуктового магазина не было сдачи с пятитысячной купюры, и продавщица решила компенсировать сдачу товаром. Мужчина с недовольством отреагировал на предложение женщины и отказался. По ходу диалога свердловчанин упомянул, что является сотрудником ФСБ: «Я ФСБшник, золотце. Я сейчас позвоню, люди придут сюда». В комментариях автор видео отметила, что подготовила заявление на мужчину в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент выхода новости ответ не поступил.

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Мужчина обматерил продавщицу магазина в городе Верхняя Тура (Свердловская область), которая предложила дать сдачу кубиками для бульона. Видео с камеры наблюдения появилось на странице Елены Опалевой в соцсети «ВКонтакте». «Вот 15 рублей, как подарок от нашего магазина», — женщина предложила свердловчанину три кубика для бульона вместо сдачи. Мужчина негативно отреагировал на предложение продавщицы: «Сама это ешь, ты что издеваешься надо мной?». В кассе продуктового магазина не было сдачи с пятитысячной купюры, и продавщица решила компенсировать сдачу товаром. Мужчина с недовольством отреагировал на предложение женщины и отказался. По ходу диалога свердловчанин упомянул, что является сотрудником ФСБ: «Я ФСБшник, золотце. Я сейчас позвоню, люди придут сюда». В комментариях автор видео отметила, что подготовила заявление на мужчину в правоохранительные органы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент выхода новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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