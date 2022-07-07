07 июля 2022

В Челябинской области выпал из окна двухлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, диспетчерская, скорая помощь
Мальчика оперативно доставили в больницу Фото:

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Аргаяшском районе Челябинской области. Сейчас он находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось вечером в 7 июля в одном из многоквартирных домов в селе Кулуево. Мальчик, которому в ноябре исполнится три года, ненадолго остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и выпал в открытое окно. Он получил травмы головы и конечностей», — рассказал источник.

Экстренно ребенка доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Обстоятельства устанавливаются. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют.

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Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Аргаяшском районе Челябинской области. Сейчас он находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Происшествие случилось вечером в 7 июля в одном из многоквартирных домов в селе Кулуево. Мальчик, которому в ноябре исполнится три года, ненадолго остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и выпал в открытое окно. Он получил травмы головы и конечностей», — рассказал источник. Экстренно ребенка доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Обстоятельства устанавливаются. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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