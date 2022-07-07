В Челябинской области выпал из окна двухлетний ребенок

Мальчика оперативно доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в Аргаяшском районе Челябинской области. Сейчас он находится в больнице, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось вечером в 7 июля в одном из многоквартирных домов в селе Кулуево. Мальчик, которому в ноябре исполнится три года, ненадолго остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник и выпал в открытое окно. Он получил травмы головы и конечностей», — рассказал источник.

Экстренно ребенка доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Обстоятельства устанавливаются. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют.