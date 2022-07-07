Пермскую компанию наказали за невыплату премий после увольнений

08 июля 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Суд уличил ОАО «МРСК Урала» в дискриминации сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Решением суда ОАО «МРСК Урала» признано виновным в дискриминации уволенных сотрудников. Подробности рассказали в пресс-службе Березниковского городского суда Пермского края. Экс-сотрудник ОАО «МРСК Урала» недосчитался годовой премии при увольнении из компании. С иском о взыскании денег экс-работник обратился в суд. «Распространение премирования только на работников, состоящих в трудовых отношениях с ОАО „МРСК Урала“, свидетельствует о допущенной ответчиком дискриминации и ухудшает положение тех, кто работал в отчетном году (за который выплачивается соответствующее вознаграждение), заработал это вознаграждение, но прекратил трудовые отношения с работодателем», — пояснили в суде. Исковые требования жителя Березников частично удовлетворены. Решение суда в законную силу пока не вступило. С представителем ОАО «МРСК Урала» оперативно связаться не удалось, корреспондент URA.RU направил в компанию запрос. Ранее URA.RU сообщало о нарушении, которое допустило ОАО «МРСК Урала». Компания нарушила условия договора, за что была оштрафована антимонопольщиками. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Решением суда ОАО «МРСК Урала» признано виновным в дискриминации уволенных сотрудников. Подробности рассказали в пресс-службе Березниковского городского суда Пермского края. Экс-сотрудник ОАО «МРСК Урала» недосчитался годовой премии при увольнении из компании. С иском о взыскании денег экс-работник обратился в суд. «Распространение премирования только на работников, состоящих в трудовых отношениях с ОАО „МРСК Урала“, свидетельствует о допущенной ответчиком дискриминации и ухудшает положение тех, кто работал в отчетном году (за который выплачивается соответствующее вознаграждение), заработал это вознаграждение, но прекратил трудовые отношения с работодателем», — пояснили в суде. Исковые требования жителя Березников частично удовлетворены. Решение суда в законную силу пока не вступило. С представителем ОАО «МРСК Урала» оперативно связаться не удалось, корреспондент URA.RU направил в компанию запрос. Ранее URA.RU сообщало о нарушении, которое допустило ОАО «МРСК Урала». Компания нарушила условия договора, за что была оштрафована антимонопольщиками.