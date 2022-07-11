11 июля 2022
10 июля 2022

В ХМАО из-за угрозы минирования эвакуирован суд

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
Сообщение о минировании пришло на электронную почту Фото:

В Сургуте (ХМАО) эвакуировали посетителей и сотрудников городского суда. Экстренные мероприятия произошли из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.

«Эвакуация была утром. Сколько конкретно человек было эвакуировано не скажу. Были и сотрудники суда, и плюс граждане, которые пришли. Эвакуация прошла достаточно быстро. Пришло сообщение о минировании», — рассказали в пресс-службе.

На место происшествии сразу же были вызваны экстренные службы и кинологи с собаками. Здание было обследовано. Опасных и взрывных устройств не обнаружено. Сейчас работа суда восстановлена. В полиции ХМАО подтвердили информацию о минировании, но подробности случившегося комментировать отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО. В округе на объекты городской инфраструктуры несколько дней массово поступали сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте.

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В Сургуте (ХМАО) эвакуировали посетителей и сотрудников городского суда. Экстренные мероприятия произошли из-за угрозы минирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. «Эвакуация была утром. Сколько конкретно человек было эвакуировано не скажу. Были и сотрудники суда, и плюс граждане, которые пришли. Эвакуация прошла достаточно быстро. Пришло сообщение о минировании», — рассказали в пресс-службе. На место происшествии сразу же были вызваны экстренные службы и кинологи с собаками. Здание было обследовано. Опасных и взрывных устройств не обнаружено. Сейчас работа суда восстановлена. В полиции ХМАО подтвердили информацию о минировании, но подробности случившегося комментировать отказались. Ранее URA.RU сообщало, что лже-минеры парализовали работу госучреждений в ХМАО. В округе на объекты городской инфраструктуры несколько дней массово поступали сообщения о минированиях. Эвакуации прошли в Нижневартовске и Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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