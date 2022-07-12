В Кремле отказались комментировать экстренное заседание Госдумы

В Кремле не знают, в чем причина внеочередного заседания Госдумы, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле ничего не знают о причинах экстренного заседания Государственной думы РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе конференц-колла.

«Нечего сказать. Путин не планирует приезжать на него», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать экстренное заседание Госдумы. По словам Володина, внеочередное пленарное заседание должно закрыть весеннюю сессию Госдумы. При этом по информации СМИ, причина срочного заседания в серьезных кадровых перестановках.