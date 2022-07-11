Управление Роспотребнадзора назвало территории в Пермском крае, где риск получить укус клеща больше всего. Опасных территорий оказалось тринадцать.
«С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 18872 человек, пострадавших от укусов клещей. Территории риска по присасыванию клещей — это те, где показатель выявили выше краевого, то есть более 805 случаев присасывания на 100 тысяч населения», — пояснили в надзорном органе.
С начала сезона было зарегистрировано 49 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев — клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве напоминают, что каждый человек, находясь на природе в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать и сдавать на исследование.
Не закрашенными остались территории, в которых риск присасывания не превышает краевой — 805 случаев на 100 тысяч населения
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Управление Роспотребнадзора назвало территории в Пермском крае, где риск получить укус клеща больше всего. Опасных территорий оказалось тринадцать. «С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 18872 человек, пострадавших от укусов клещей. Территории риска по присасыванию клещей — это те, где показатель выявили выше краевого, то есть более 805 случаев присасывания на 100 тысяч населения», — пояснили в надзорном органе. С начала сезона было зарегистрировано 49 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев — клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве напоминают, что каждый человек, находясь на природе в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать и сдавать на исследование. Ранее URA.RU сообщало, что молодой пермяк скончался от укуса клеща. Две недели организм студента боролся за жизнь.