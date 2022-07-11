В Пермском крае назвали территории, где чаще всего атакуют клещи. Инфографика

12 июля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Самыми опасными признаны тринадцать территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Роспотребнадзора назвало территории в Пермском крае, где риск получить укус клеща больше всего. Опасных территорий оказалось тринадцать. «С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 18872 человек, пострадавших от укусов клещей. Территории риска по присасыванию клещей — это те, где показатель выявили выше краевого, то есть более 805 случаев присасывания на 100 тысяч населения», — пояснили в надзорном органе. С начала сезона было зарегистрировано 49 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев — клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве напоминают, что каждый человек, находясь на природе в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать и сдавать на исследование. Ранее URA.RU сообщало, что молодой пермяк скончался от укуса клеща. Две недели организм студента боролся за жизнь. Не закрашенными остались территории, в которых риск присасывания не превышает краевой — 805 случаев на 100 тысяч населения

Управление Роспотребнадзора назвало территории в Пермском крае, где риск получить укус клеща больше всего. Опасных территорий оказалось тринадцать. «С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 18872 человек, пострадавших от укусов клещей. Территории риска по присасыванию клещей — это те, где показатель выявили выше краевого, то есть более 805 случаев присасывания на 100 тысяч населения», — пояснили в надзорном органе. С начала сезона было зарегистрировано 49 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев — клещевым вирусным энцефалитом. В ведомстве напоминают, что каждый человек, находясь на природе в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей снимать и сдавать на исследование. Ранее URA.RU сообщало, что молодой пермяк скончался от укуса клеща. Две недели организм студента боролся за жизнь.