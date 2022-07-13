Махонин поручил проверить чиновников на лояльность к бизнесу

Дмитрий Махонин инициировал проверку подчиненных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проверить, как на самом деле бизнес в Пермском крае может свободно получить те или иные государственные услуги от чиновников, поручил глава региона Дмитрий Махонин. На заседании краевого правительства он отметил, что сокращение сроков оказания муниципальных услуг для бизнеса актуально в условиях санкций.

«Стояла задача, чтобы мы сократили с вами сроки оказания государственных муниципальных услуг для бизнеса. Это актуально как никогда сейчас, когда страна испытывает колоссальное экономического давление исходя из вводимых санкций. Мы должны сделать так, чтобы предприниматели максимально быстро получали услугу, разрешения, согласования», — почеркнул Махонин.

Об успехах на этом направлении доложил министр экономического развития Эдуард Соснин. По его словам, еще предстоит завершить работу по актуализации административных регламентов и активизировать перевод муниципальных услуг в электронный вид. Губернатор поручил проверить результаты работы. «Минэку совместно с администрацией губернатора, основными предпринимательскими сообществами, с привлечением, возможно, УФАС, провести контрольную закупку того, что мы получим — как на самом деле работают эти изменения», — дал указание Махонин.

Глава региона отметил, что работа с бизнесом влияет на инвестиционный климат в регионе, на что обращал внимание президент. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума. Он сообщил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит Агентство стратегических инициатив.