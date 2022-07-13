13 июля 2022

В ХМАО после дождей и грозы придет жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, яблоня цветет, лето, солнце, яблоня, цветущая яблоня, весна, дерево
В ХМАО придет потепление до +30 градусов Фото:

В ХМАО после дождей и грозы наступит жаркая погода с потеплением до +30 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр ХМАО.

«15 июля температура ночью +14, +19 градусов, местами +6,+11 градусов, днем +25,+30 градусов. 16 июля температура ночью +14,+19 градусов, местами по восточной половине +7,+12 градусов, днем +22,+27 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 23-25 градусов выше нуля. Погода будет преимущественно пасмурная, а небольшой дождь продлится до субботы. Ветер будет достигать 10 м/с.
  • В Сургуте будет погода с переменной облачностью без осадков. Температура днем будет составлять 21-22 градуса тепла до конца недели. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с.
  • В Нижневартовске средняя температура днем до конца недели составит 21-22 градуса выше нуля. В воскресенье ожидается гроза с дождем и ветром в 10 м/с. До конца недели погода будет преимущественно пасмурной.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило жителей ХМАО об опасной погоде. На территории региона прогнозировались грозы с дождем и ветром с порывами до 17 м/с.

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В ХМАО после дождей и грозы наступит жаркая погода с потеплением до +30 градусов. Прогноз погоды составил Гидрометцентр ХМАО. «15 июля температура ночью +14, +19 градусов, местами +6,+11 градусов, днем +25,+30 градусов. 16 июля температура ночью +14,+19 градусов, местами по восточной половине +7,+12 градусов, днем +22,+27 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило жителей ХМАО об опасной погоде. На территории региона прогнозировались грозы с дождем и ветром с порывами до 17 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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