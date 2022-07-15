Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске. Фото

16 июля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Движение трамваев какое-то время было блокировано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях. «Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось. Машины получили механические повреждения Паблик «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях. «Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось.