15 июля 2022

Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рельсы, трамвайные пути
Движение трамваев какое-то время было блокировано Фото:

Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось.

Машины получили механические повреждения

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Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях. «Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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