Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось.
Машины получили механические повреждения
Паблик «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте»
Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях в Магнитогорске (Челябинская область). Авария произошла на Северном мосту сегодня утром, сообщают очевидцы в соцсетях. «Белый Opel влетел в отбойник. Потом пошел собирать окружающих. „Нива“, как могла, уходила от удара», — пишут пользователи в паблике «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, в результате аварии погибших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Судя по видеозаписям происшествия, движение трамваев в месте ДТП какое-то время было заблокировано. До ГИБДД Магнитогорска на момент выхода публикации дозвониться не удалось.