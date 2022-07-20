Пьяный пермяк с ножом при свидетелях убил человека

Ранее судимому жителю поселка Яйва предъявлено обвинение в убийстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным следствия, инцидент, в результате которого был убит житель Прикамья, произошел 18 июля. Очевидцы сообщили о преступлении, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе жилого дома во время конфликта нанес множественные удары руками, ногами и ножом по голове и телу местного жителя. О совершенном преступлении сообщили очевидцы убийства», — написано на сайте ведомства.

Обвиняемый был заключен под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, обнаружили орудие убийства и допросили всех возможных участников эпизода. Расследование уголовного дела продолжается.

О том, что жителя пермской деревни Шалаши задержали после того, как обнаружили мертвой его мать со смертельным ранением в сердце, URA.RU сообщало ранее. Женщина умерла от полученного ножевого ранения. Кроме того, агентство писало о жителе Прикамья, который благодаря своевременной медпомощи, остался жив, получив множественные ножевые ранения.