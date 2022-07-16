16 июля 2022
15 июля 2022

В пермской деревне задержали мужчину после убийства его матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Пермской деревни обвиняется в смертельном ранении ножом собственной матери

Жителя пермской деревни Шалаши Оханского городского округа задержали после того, как 11 июля обнаружили мертвой его мать со смертельным ранением в сердце. Информация появилась на сайте краевого следкома.

«Следствием установлено, что 11 июля 2022 года обвиняемый, находясь в доме своей матери в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных непризнанных отношений, нанес ей удар ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе следственного управления. 40-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Женщина умерла от полученного ножевого ранения. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО. Ранее он был неоднократно судим за то, что постоянно избивал мать, ставшую впоследствии жертвой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми застрелили ранее судимого местного предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в элитном внедорожнике на парковке.

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Жителя пермской деревни Шалаши Оханского городского округа задержали после того, как 11 июля обнаружили мертвой его мать со смертельным ранением в сердце. Информация появилась на сайте краевого следкома. «Следствием установлено, что 11 июля 2022 года обвиняемый, находясь в доме своей матери в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных непризнанных отношений, нанес ей удар ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе следственного управления. 40-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщина умерла от полученного ножевого ранения. Мужчина в настоящее время находится в СИЗО. Ранее он был неоднократно судим за то, что постоянно избивал мать, ставшую впоследствии жертвой. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми застрелили ранее судимого местного предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельными ранениями было найдено в элитном внедорожнике на парковке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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