На Пермский край надвигается гроза с ветром

Порывы ветра при грозе составят 15-20 м/с Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник 19 июля в Пермском крае ожидается гроза с сильными порывами ветра. Об этом предупреждают в группе единой дежурной диспетчерской службы по Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра при грозе 15-20 м/с», — сообщается в паблике. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем во вторник составит от +26 до +31 градусов.

При сильном ветре рекомендуется немедленно укрыться в прочном здании, подъезде или дома. Не следует прятаться у стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, под деревьями и у линий электропередач.