17 июля 2022

На Пермский край надвигается гроза с ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Порывы ветра при грозе составят 15-20 м/с Фото:

Во вторник 19 июля в Пермском крае ожидается гроза с сильными порывами ветра. Об этом предупреждают в группе единой дежурной диспетчерской службы по Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра при грозе 15-20 м/с», — сообщается в паблике. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем во вторник составит от +26 до +31 градусов.

При сильном ветре рекомендуется немедленно укрыться в прочном здании, подъезде или дома. Не следует прятаться у стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, под деревьями и у линий электропередач.

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Во вторник 19 июля в Пермском крае ожидается гроза с сильными порывами ветра. Об этом предупреждают в группе единой дежурной диспетчерской службы по Перми в соцсети «ВКонтакте». «Днем 19 июля местами по Пермскому краю ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра при грозе 15-20 м/с», — сообщается в паблике. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем во вторник составит от +26 до +31 градусов. При сильном ветре рекомендуется немедленно укрыться в прочном здании, подъезде или дома. Не следует прятаться у стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, под деревьями и у линий электропередач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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