17 июля 2022
16 июля 2022

В ХМАО судоводителя могут привлечь к уголовной ответственности. Фото

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По факту столкновения катеров в ХМАО возбуждено уголовное дело Фото:

Участника столкновения катеров на реке Иртыш в ХМАО могут привлечь к ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. О возбуждении уголовного дела сообщается в telegram-канале Центральное МСУТ СКР

«Центральным МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства происшествия сразу установить не удалось по причинам большого расстояния, потере сознания водителя судна «Крым» и ночного времени. Сейчас ведется опрос свидетелей, проводятся поиски второго судна «Амур», которое затонуло из-за столкновения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям судоводителей.

Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля на реке Иртыш произошло столкновение двух катеров. В результате аварии погиб сотрудник полиции, находящийся в отпуске.

Фото:

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Участника столкновения катеров на реке Иртыш в ХМАО могут привлечь к ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. О возбуждении уголовного дела сообщается в telegram-канале Центральное МСУТ СКР «Центральным МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства происшествия сразу установить не удалось по причинам большого расстояния, потере сознания водителя судна «Крым» и ночного времени. Сейчас ведется опрос свидетелей, проводятся поиски второго судна «Амур», которое затонуло из-за столкновения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям судоводителей. Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля на реке Иртыш произошло столкновение двух катеров. В результате аварии погиб сотрудник полиции, находящийся в отпуске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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