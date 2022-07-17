В ХМАО судоводителя могут привлечь к уголовной ответственности. Фото

18 июля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

По факту столкновения катеров в ХМАО возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участника столкновения катеров на реке Иртыш в ХМАО могут привлечь к ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. О возбуждении уголовного дела сообщается в telegram-канале Центральное МСУТ СКР «Центральным МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства происшествия сразу установить не удалось по причинам большого расстояния, потере сознания водителя судна «Крым» и ночного времени. Сейчас ведется опрос свидетелей, проводятся поиски второго судна «Амур», которое затонуло из-за столкновения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям судоводителей. Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля на реке Иртыш произошло столкновение двух катеров. В результате аварии погиб сотрудник полиции, находящийся в отпуске. Фото: читатель URA.RU Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Участника столкновения катеров на реке Иртыш в ХМАО могут привлечь к ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. О возбуждении уголовного дела сообщается в telegram-канале Центральное МСУТ СКР «Центральным МСУТ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства происшествия сразу установить не удалось по причинам большого расстояния, потере сознания водителя судна «Крым» и ночного времени. Сейчас ведется опрос свидетелей, проводятся поиски второго судна «Амур», которое затонуло из-за столкновения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям судоводителей. Ранее URA.RU рассказало, что 17 июля на реке Иртыш произошло столкновение двух катеров. В результате аварии погиб сотрудник полиции, находящийся в отпуске.