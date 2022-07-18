Пермяк взломал систему, чтобы скрыть факт опоздания на работу

За взлом системы сотрудника завода приговорили к крупному штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Системный администратор крупнейшего завода Перми проспал на работу и, чтобы не лишиться премии, взломал систему контроля управления и доступа на предприятие. Свердловский суд Перми признал его виновным и приговорил к крупному штрафу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Преследуя личную заинтересованность, выраженную в карьеризме, желании скрыть факты нарушения трудовой дисциплины в части опоздания на работу, изменил время прибытия на рабочее место в системе контроля управления и доступа на предприятии. Если бы обвиняемый не внес эти изменения, он мог быть лишен премиальных выплат на сумму более 19 тыс. рублей», — говорится на сайте краевого ведомства.

Свердловский суд Перми приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей — сумма в 10 раз больше той, ради которой он пошел на уголовное преступление. Ранее URA.RU сообщало, что VPN-сервисы время от времени подвергаются атаке хакеров, из-за чего в даркнете оказываются миллионы учетных записей. Об этом рассказал вице-президент «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский.