Екатеринбуржцы собрались на «гомофобный пикник». Пришли 20 человек

19 июля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

На мероприятии собрались около 20 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра начался «Гомофобный пикник», который проходит в рамках «Традиционной недели» с подачи движения «Белые в городе», известных поддержкой религии, гражданственности и любовью к Родине. На мероприятии собрались лишь около 20-ти человек, хотя звучали анонсы о массовости «пикника». Однако помимо людей осуждающих традиционные ценности, на мероприятие пришли и те, кто поддерживает ЛГБТ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На мероприятии нас ждет еда, настольная игра и должен приехать друг с гитарой, он будет петь песни. У нас даже не гомофобная, а традиционная повестка. Наша задача привлекать молодежь», — рассказал журналистам организатор мероприятия Артем Власов. Он сказал, что не ожидал увидеть на «пикнике» так много людей. «Мы превзошли свои ожидания в том, сколько людей привлекли. Причем пришли не только представители молодежи», — уточнил Власов. Из-за большого резонанса в СМИ «Белые в городе» были вынуждены перенести время встречи — вместо 15.00 пикник назначили на 18.00, чтобы «могло успеть большее количество работающих людей». Встречал гостей пикник, как и полагается: едой, безалкогольными напитками, музыкой и настольными играми. Несмотря на то, что в анонсе встречи представители «Белых в городе» указали, что предполагается общение, фестиваль не был заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, как и было ранее обещано. При этом представители «Белых в городе» заявили, что не боятся провокаций, но и не исключают их. В связи с этим организаторы привлекли для охраны правопорядка народных дружинников. Однако представители, защищающие интересы людей нетрадиционной ориентации, которые решили посмотреть на «Гомофобный фестиваль», вели себя скромно и не провоцировали окружающих ни на какие конфликты. Они лишь немного пообщались с журналистами и покинули площадку. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие вошло в программу «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию уже сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. При этом организаторы «Белые в городе» разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам и заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра начался «Гомофобный пикник», который проходит в рамках «Традиционной недели» с подачи движения «Белые в городе», известных поддержкой религии, гражданственности и любовью к Родине. На мероприятии собрались лишь около 20-ти человек, хотя звучали анонсы о массовости «пикника». Однако помимо людей осуждающих традиционные ценности, на мероприятие пришли и те, кто поддерживает ЛГБТ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На мероприятии нас ждет еда, настольная игра и должен приехать друг с гитарой, он будет петь песни. У нас даже не гомофобная, а традиционная повестка. Наша задача привлекать молодежь», — рассказал журналистам организатор мероприятия Артем Власов. Он сказал, что не ожидал увидеть на «пикнике» так много людей. «Мы превзошли свои ожидания в том, сколько людей привлекли. Причем пришли не только представители молодежи», — уточнил Власов. Из-за большого резонанса в СМИ «Белые в городе» были вынуждены перенести время встречи — вместо 15.00 пикник назначили на 18.00, чтобы «могло успеть большее количество работающих людей». Встречал гостей пикник, как и полагается: едой, безалкогольными напитками, музыкой и настольными играми. Несмотря на то, что в анонсе встречи представители «Белых в городе» указали, что предполагается общение, фестиваль не был заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, как и было ранее обещано. При этом представители «Белых в городе» заявили, что не боятся провокаций, но и не исключают их. В связи с этим организаторы привлекли для охраны правопорядка народных дружинников. Однако представители, защищающие интересы людей нетрадиционной ориентации, которые решили посмотреть на «Гомофобный фестиваль», вели себя скромно и не провоцировали окружающих ни на какие конфликты. Они лишь немного пообщались с журналистами и покинули площадку. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие вошло в программу «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию уже сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. При этом организаторы «Белые в городе» разрешили прийти на собрание сексуальным меньшинствам и заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.