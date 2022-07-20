Генерал-лейтенант ФРГ предупредил Украину о неисчерпаемой мощи РФ

20 июля 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Украину предупредили о неисчерпаемых ресурсах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами, имея в распоряжении значительные военные и экономические ресурсы. Об этом заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя спецоперацию РФ на Украине. «Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперед. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет ее вынести», — приводит его слова газета Handelsblatt. Маис подчеркнул, что российские войска получат большой опыт в ходе спецоперации и станут еще боеспособнее. «Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — заключил генерал-лейтенант. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Ранее в минобороны Украины заявили о подготовке к контрнаступлению. Кроме того, приказ об этом дал президент Украины Владимир Зеленский. Однако позднее Киев признал, что для ВСУ этого не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Российская армия до сих пор превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает, заявляли в оборонном ведомстве страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами, имея в распоряжении значительные военные и экономические ресурсы. Об этом заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя спецоперацию РФ на Украине. «Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперед. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет ее вынести», — приводит его слова газета Handelsblatt. Маис подчеркнул, что российские войска получат большой опыт в ходе спецоперации и станут еще боеспособнее. «Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — заключил генерал-лейтенант. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Ранее в минобороны Украины заявили о подготовке к контрнаступлению. Кроме того, приказ об этом дал президент Украины Владимир Зеленский. Однако позднее Киев признал, что для ВСУ этого не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Российская армия до сих пор превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает, заявляли в оборонном ведомстве страны.