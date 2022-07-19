19 июля 2022

В Челябинской области при купании утонула 12-летняя девочка

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Школьница купалась с другом Фото:

Школьница утонула при купании в реке Миасс в Челябинской области. Девочка зашла в воду вместе со сверстником, и первым начал тонуть он, но его спасли, а ее не заметили, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В городе Миасс вечером 19 июля девочка 2010 года рождения пришла вместе со сверстником купаться на реку Миасс, при этом рядом купались другие люди. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, это заметили отдыхавшие на берегу парни, которые спасли его. Девочку никто не увидел, только когда вытащили на берег мальчика, поняли, что с ним был еще один ребенок», — рассказал источник.

В результате тело девочки нашли только через час спасатели. По факту ее смерти проверку проводит Следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию не комментируют. В пресс-центре поисково-спасательной службы региона комментарий дадут позднее.

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Школьница утонула при купании в реке Миасс в Челябинской области. Девочка зашла в воду вместе со сверстником, и первым начал тонуть он, но его спасли, а ее не заметили, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В городе Миасс вечером 19 июля девочка 2010 года рождения пришла вместе со сверстником купаться на реку Миасс, при этом рядом купались другие люди. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, это заметили отдыхавшие на берегу парни, которые спасли его. Девочку никто не увидел, только когда вытащили на берег мальчика, поняли, что с ним был еще один ребенок», — рассказал источник. В результате тело девочки нашли только через час спасатели. По факту ее смерти проверку проводит Следственный комитет. В пресс-службе ведомства информацию не комментируют. В пресс-центре поисково-спасательной службы региона комментарий дадут позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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