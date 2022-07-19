Челябинский вуз опустился в топе по зарплатам выпускников

Снизив позиции, ЮУрГУ остался в двадцатке вузов страны по уровню зарплат выпускников-юристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) из Челябинска переместился на две сточки вниз в двадцатке российских вузов по уровню зарплат выпускников юридического направления подготовки. Как сообщила пресс-служба компании Superjob, исследовались доходы окончивших заведение за последние пять лет.

«Рейтинг вузов России мы составили по уровню зарплат выпускников 2016—2021 годов, занятых в сфере юриспруденции. ЮУрГУ входит в ТОП—20 высших учебных заведений. При этом за год позиции вуза на две строчки снизились», — рассказала Superjob на сайте компании.

За год уровень зарплат выпускников ЮУрГУ возрос на четыре тысячи рублей. В результате в 2022 году среднемесячная зарплата выпускника вуза составила 72 тысячи рублей. При этом поскольку показатели других учебных заведений росли быстрее, вес челябинской высшей школы сократился. Год назад университет находился на 15 строчке рейтинга — теперь на 17. Эту позицию он делит вместе с Волгоградским госуниверситетом, Сибирским федеральным университетом и Тамбовским госуниверситетом.

Исследование дополняется данными о том, сколько выпускников вуза остаются в городе обучения. Если среди окончивших Московский госинститут международных отношений (МГИМО) таковых 97%, то среди выпускников ЮУрГУ — 41%. Столичный МГИМО возглавил рейтинг. Его выпускники имеют среднюю зарплату в 150 тысяч рублей. В тройке лидеров также МГУ (145 тысяч) и Санкт-Петербургский госуниверситет (130 тысяч рублей). За год эти три вуза свои позиции в рейтинге сохранили.