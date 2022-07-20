Жители ХМАО предложили организовать «ягодные» туры

Морошку еще называют царской ягодой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе начался сезон сбора морошки. Информация об этом опубликована в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях пользователи высказались за организацию туров по сбору ягод.

«Обожаю морошку. Кто-нибудь организует у нас ягодные туры за морошкой? Я бы с удовольствием съездила пособирать», — написала Ксения Черина. Несколько человек в комментариях поддержали идею и предложили отправиться совместно.

Морошку также называют царской ягодой. Под постом большинство высказалось за покупку ягод. Некоторые пользователи интересовались местами сбора морошки.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО презентуют свои товары на всероссийском фестивале «Вкусы России» в Москве. Среди продукции на выставке можно увидеть и попробовать варенье из болотной ягоды морошки и специи из мха и ягеля.