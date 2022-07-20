20 июля 2022

Губернатор ХМАО сделала заявление о лесных пожарах в регионе

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Лесные пожары требуют пристального внимания Фото:
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Лесные пожары в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уверена, что ситуация с лесными пожарами в регионе является контролируемой. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU

«По пожарам все контролируемо. Специалистов хватает, техники хватает. Это такое дело. Сезон такой», — сообщила корреспонденту URA.RU Комарова. Между тем, власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. А в Нягани действует режим ЧС из-за лесного пожара. «Он бушует в 11 км от города, на тушении задействовано 80 человек и авиация», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова уверена, что ситуация с лесными пожарами в регионе является контролируемой. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU «По пожарам все контролируемо. Специалистов хватает, техники хватает. Это такое дело. Сезон такой», — сообщила корреспонденту URA.RU Комарова. Между тем, власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. А в Нягани действует режим ЧС из-за лесного пожара. «Он бушует в 11 км от города, на тушении задействовано 80 человек и авиация», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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