Губернатор ХМАО сделала заявление о лесных пожарах в регионе

21 июля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Лесные пожары требуют пристального внимания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова уверена, что ситуация с лесными пожарами в регионе является контролируемой. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU «По пожарам все контролируемо. Специалистов хватает, техники хватает. Это такое дело. Сезон такой», — сообщила корреспонденту URA.RU Комарова. Между тем, власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. А в Нягани действует режим ЧС из-за лесного пожара. «Он бушует в 11 км от города, на тушении задействовано 80 человек и авиация», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.



Ранее URA.RU сообщало, Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уверена, что ситуация с лесными пожарами в регионе является контролируемой. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU «По пожарам все контролируемо. Специалистов хватает, техники хватает. Это такое дело. Сезон такой», — сообщила корреспонденту URA.RU Комарова. Между тем, власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. А в Нягани действует режим ЧС из-за лесного пожара. «Он бушует в 11 км от города, на тушении задействовано 80 человек и авиация», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.