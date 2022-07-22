Департамент в ХМАО ищет помощника директора с низкой зарплатой

Департамент государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ищут помощника директора. Согласно данным, опубликованным в официальном telegram-канале, зарплата будущего чиновника составит 45 тысяч рублей.
«Депгосслужбы Югры ищут сотрудника с высшим образованием, организаторскими способностями. Кроме того, в требованиях прописано уверенное пользование ПК и коммуникабельность», — уточняется в telegram-канале департамента.
Будущему сотруднику предлагают, кроме зарплаты, статус госслужащего, премии, «северный» соцпакет. А также, возможность регулярно повышать квалификацию.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО занял 4 место в общероссийском рейтинге зарплат. В среднем жители Югры получают 77,9 тысячи рублей.
Департамент государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ищут помощника директора. Согласно данным, опубликованным в официальном telegram-канале, зарплата будущего чиновника составит 45 тысяч рублей. «Депгосслужбы Югры ищут сотрудника с высшим образованием, организаторскими способностями. Кроме того, в требованиях прописано уверенное пользование ПК и коммуникабельность», — уточняется в telegram-канале департамента. Будущему сотруднику предлагают, кроме зарплаты, статус госслужащего, премии, «северный» соцпакет. А также, возможность регулярно повышать квалификацию. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО занял 4 место в общероссийском рейтинге зарплат. В среднем жители Югры получают 77,9 тысячи рублей.