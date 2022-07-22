22 июля 2022
21 июля 2022

Департамент в ХМАО ищет помощника директора с низкой зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Помощнику директора департамента госслужбы предлагают зарплату в 45 тысяч рублей Фото:

Департамент государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ищут помощника директора. Согласно данным, опубликованным в официальном telegram-канале, зарплата будущего чиновника составит 45 тысяч рублей.

«Депгосслужбы Югры ищут сотрудника с высшим образованием, организаторскими способностями. Кроме того, в требованиях прописано уверенное пользование ПК и коммуникабельность», — уточняется в telegram-канале департамента.

Будущему сотруднику предлагают, кроме зарплаты, статус госслужащего, премии, «северный» соцпакет. А также, возможность регулярно повышать квалификацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО занял 4 место в общероссийском рейтинге зарплат. В среднем жители Югры получают 77,9 тысячи рублей.

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Департамент государственной службы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ищут помощника директора. Согласно данным, опубликованным в официальном telegram-канале, зарплата будущего чиновника составит 45 тысяч рублей. «Депгосслужбы Югры ищут сотрудника с высшим образованием, организаторскими способностями. Кроме того, в требованиях прописано уверенное пользование ПК и коммуникабельность», — уточняется в telegram-канале департамента. Будущему сотруднику предлагают, кроме зарплаты, статус госслужащего, премии, «северный» соцпакет. А также, возможность регулярно повышать квалификацию. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО занял 4 место в общероссийском рейтинге зарплат. В среднем жители Югры получают 77,9 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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