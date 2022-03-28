Два региона УрФО вошли в пятерку лучших по зарплатам в России

Средняя зарплата в ЯНАО — 103,3 тысячи рублей, выяснили аналитики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В рейтинге по уровню зарплат среди малых и средних городов России лидируют населенные пункты ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщили исследователи РИА «Новости».

«Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Занимающий первую строчку рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ характеризуется тем, что средняя зарплата в небольших и средних городах данного региона в 4,8 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг», — сообщает РИА «Новости». Средняя частая зарплата в ЯНАО достигает 103,3 тысячи рублей, что в 2,4 раза больше по сравнению со среднероссийским уровнем в малых и средних городах.

На втором месте Ненецкий автономный округ, затем следует Магаданская область. Четвертым стал ХМАО с результатом 3,8 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 77,9 тысячи рублей. Замыкает список лидеров Сахалинская область.

Исследователи проанализировали средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах для каждого региона отдельно. Не учитывались столицы регионов, а также города с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающими в крупных и средних предприятиях.

Ранее аналитики называли регионы, которые в 2021 году стали лидерами по уровню зарплат. Исследователи РИА «Новости» выделили северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Учитывалась доля работников, которые получали более 100 тысяч рублей в месяц.

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