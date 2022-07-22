В Пермском крае состоялись новые аукционы на вырубку древесины

В Пермском крае купили 47 лесосек для вырубки леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проведены аукционы на заготовку древесины в Пермском крае. 22 июля были реализованы 47 лесосек, сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

«В пятницу, 22 июля, в электронной форме <…> проведен аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства», — рассказали в пресс-службе краевого министерства. Всего в торгах на площадке участвовало 50 лотов.

В итоге было реализовано 47 лесосек. Объем заготовок составит 69,9 тысяч кубометров. Это около 87% от заявленных на торги объемов. В краевой бюджет поступит 29 млн рублей. Еще 7,4 млн рублей вырученных от продажи средств перечислят в федеральный центр.

Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края с начала года было вывезено более 4,7 млн кубометров леса. Среди заграничных покупателей пермской древесины — Узбекистан, Китай, Азербайджан, Ирак, Таджикистан, страны ЕС.