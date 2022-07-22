Военный городок в Челябинской области повторно выставили на торги

Минобороны передало военный городок муниципалитету девять лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Троицка (Челябинская область) повторно выставила на продажу военный городок с начальной ценой в 17,7 млн рублей. Предыдущие торги признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщается в протоколе конкурса.

«Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская, военный городок № 2, с земельным участком, общей площадью 55 915 кв. м. В него входит 19 нежилых зданий», — сообщается в документах, размещенных на портале «ГИС Торги».

В описании объектов говорится, что они вводились в эксплуатацию с 1928 по 1991 годы. Некоторые здания частично разрушены, в них нет внутренней отделки, электроснабжения, отопления и т. д. Минобороны передало городок муниципалитету в 2013 году.

Впервые военный городок был выставлен на торги в начале июля. Торги не состоялись. Заявки на новые торги принимаются до 16 августа.

Некоторые здания в военном городке разрушены торги-россии.рф