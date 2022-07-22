22 июля 2022

Военный городок в Челябинской области повторно выставили на торги

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, вооруженные силы, репетиция парада
Минобороны передало военный городок муниципалитету девять лет назад Фото:

Мэрия Троицка (Челябинская область) повторно выставила на продажу военный городок с начальной ценой в 17,7 млн рублей. Предыдущие торги признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщается в протоколе конкурса.

«Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская, военный городок № 2, с земельным участком, общей площадью 55 915 кв. м. В него входит 19 нежилых зданий», — сообщается в документах, размещенных на портале «ГИС Торги».

В описании объектов говорится, что они вводились в эксплуатацию с 1928 по 1991 годы. Некоторые здания частично разрушены, в них нет внутренней отделки, электроснабжения, отопления и т. д. Минобороны передало городок муниципалитету в 2013 году.

Впервые военный городок был выставлен на торги в начале июля. Торги не состоялись. Заявки на новые торги принимаются до 16 августа.

Некоторые здания в военном городке разрушены

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Мэрия Троицка (Челябинская область) повторно выставила на продажу военный городок с начальной ценой в 17,7 млн рублей. Предыдущие торги признаны несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщается в протоколе конкурса. «Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская, военный городок № 2, с земельным участком, общей площадью 55 915 кв. м. В него входит 19 нежилых зданий», — сообщается в документах, размещенных на портале «ГИС Торги». В описании объектов говорится, что они вводились в эксплуатацию с 1928 по 1991 годы. Некоторые здания частично разрушены, в них нет внутренней отделки, электроснабжения, отопления и т. д. Минобороны передало городок муниципалитету в 2013 году. Впервые военный городок был выставлен на торги в начале июля. Торги не состоялись. Заявки на новые торги принимаются до 16 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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