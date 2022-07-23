Варламов сравнил тверк-блогершу из Екатеринбурга с десантником. «Двойные стандарты». Видео

24 июля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Илья Варламов усмотрел двойные стандарты в государственной политике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» сравнил откровенные танцы преподавателя тверка из Екатеринбурга Яны Кэт с купанием полуголых десантников в фонтанах. Он выразил недоумение, почему вторым позволительно так себя вести, а девушкам оголяться нельзя. Выпуск опубликован на YouTube-канале блогера с 3,54 миллионами подписчиков. «Мне кажется, сегодня всем должно быть понятно, что танцевать, показывать [грудь] и [попу] сегодня в России не стоит. Почему, например, когда девушка немного оголяет себя — это возмутительно, а когда десантик бухой полуголый купается в фонтане — это никого не возмущает, это нормальные традиционные скрепы? Давно перестал пытаться понять двойные стандарты, лицемерие. Надо просто принять правила игры», — поделился мнением Варламов. Также он рассказал, что его не смутили танцы Яны Кэт, и добавил, что не понимает, почему это хулиганство. Блогершу из Екатеринбурга арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. 19 июля она исполнила откровенные танцы на фоне Ельцин Центра. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» сравнил откровенные танцы преподавателя тверка из Екатеринбурга Яны Кэт с купанием полуголых десантников в фонтанах. Он выразил недоумение, почему вторым позволительно так себя вести, а девушкам оголяться нельзя. Выпуск опубликован на YouTube-канале блогера с 3,54 миллионами подписчиков. «Мне кажется, сегодня всем должно быть понятно, что танцевать, показывать [грудь] и [попу] сегодня в России не стоит. Почему, например, когда девушка немного оголяет себя — это возмутительно, а когда десантик бухой полуголый купается в фонтане — это никого не возмущает, это нормальные традиционные скрепы? Давно перестал пытаться понять двойные стандарты, лицемерие. Надо просто принять правила игры», — поделился мнением Варламов. Также он рассказал, что его не смутили танцы Яны Кэт, и добавил, что не понимает, почему это хулиганство. Блогершу из Екатеринбурга арестовали на трое суток за мелкое хулиганство. 19 июля она исполнила откровенные танцы на фоне Ельцин Центра. После этого Яна пожаловалась на травлю в соцсетях.