25 июля 2022

Расходы на обувь у челябинцев выросли на 80%. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в торговых центрах. Челябинск, никитинские ряды, обувь
После пандемийного 2020 года продажи обуви и одежды в магазинах выросли Фото:

Расходы на обувь жителей Челябинской области в 2021 году выросли на 80%. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, при сравнении использованы сопоставимые цены, поэтому речь идет о заметном увеличении спроса.

Обувь в 2021 году стала лидером прироста продаж. В 2020 году увеличение было значительно более скромным — 2,7%. На втором месте — одежда. Ее реализация в 2021 году выросла на 72,8%. «Взрывной» рост стал особенностью минувшего сезона, поскольку в 2020 году продажи одежды также росли, но значительно медленней — всего на 6%.

Жители региона в 2021 году на 29% снизили траты на приобретение ювелирных изделий. Согласно данным Челябинскстата, эта тенденция наблюдалась и годом ранее, когда снижение составило 19%. Существенное падение произошло также по группе «Ткани» (—18,4%). Затраты на покупку свежего картофеля сократились на 8,5%, хотя в 2020 году этот показатель почти не снижался. На муку в 2021 году стали тратиться меньше на 7,7%.

Существенный рост расходов наблюдался на покупку легковых автомобилей. В 2021 году на них было истрачено почти на 21% больше денег, чем в 2020 году. Примечательно, что и годом ранее рост по данной категории составлял приблизительно такую же цифру. Заметно прибавили также траты на автозапчасти (+25,5%). В целом оборот розничной торговли на каждого жителя региона вырос с 2017 года 41%.

Челябинцы предпочли в 2021 году тратиться на обувь, сократив расходы на ювелирные изделия
Фото:

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Расходы на обувь жителей Челябинской области в 2021 году выросли на 80%. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, при сравнении использованы сопоставимые цены, поэтому речь идет о заметном увеличении спроса. Обувь в 2021 году стала лидером прироста продаж. В 2020 году увеличение было значительно более скромным — 2,7%. На втором месте — одежда. Ее реализация в 2021 году выросла на 72,8%. «Взрывной» рост стал особенностью минувшего сезона, поскольку в 2020 году продажи одежды также росли, но значительно медленней — всего на 6%. Жители региона в 2021 году на 29% снизили траты на приобретение ювелирных изделий. Согласно данным Челябинскстата, эта тенденция наблюдалась и годом ранее, когда снижение составило 19%. Существенное падение произошло также по группе «Ткани» (—18,4%). Затраты на покупку свежего картофеля сократились на 8,5%, хотя в 2020 году этот показатель почти не снижался. На муку в 2021 году стали тратиться меньше на 7,7%. Существенный рост расходов наблюдался на покупку легковых автомобилей. В 2021 году на них было истрачено почти на 21% больше денег, чем в 2020 году. Примечательно, что и годом ранее рост по данной категории составлял приблизительно такую же цифру. Заметно прибавили также траты на автозапчасти (+25,5%). В целом оборот розничной торговли на каждого жителя региона вырос с 2017 года 41%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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