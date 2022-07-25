Расходы на обувь жителей Челябинской области в 2021 году выросли на 80%. Как свидетельствуют данные Челябинскстата, при сравнении использованы сопоставимые цены, поэтому речь идет о заметном увеличении спроса.
Обувь в 2021 году стала лидером прироста продаж. В 2020 году увеличение было значительно более скромным — 2,7%. На втором месте — одежда. Ее реализация в 2021 году выросла на 72,8%. «Взрывной» рост стал особенностью минувшего сезона, поскольку в 2020 году продажи одежды также росли, но значительно медленней — всего на 6%.
Жители региона в 2021 году на 29% снизили траты на приобретение ювелирных изделий. Согласно данным Челябинскстата, эта тенденция наблюдалась и годом ранее, когда снижение составило 19%. Существенное падение произошло также по группе «Ткани» (—18,4%). Затраты на покупку свежего картофеля сократились на 8,5%, хотя в 2020 году этот показатель почти не снижался. На муку в 2021 году стали тратиться меньше на 7,7%.
Существенный рост расходов наблюдался на покупку легковых автомобилей. В 2021 году на них было истрачено почти на 21% больше денег, чем в 2020 году. Примечательно, что и годом ранее рост по данной категории составлял приблизительно такую же цифру. Заметно прибавили также траты на автозапчасти (+25,5%). В целом оборот розничной торговли на каждого жителя региона вырос с 2017 года 41%.
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