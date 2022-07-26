На улице Челябинска встретили птицу из «Гарри Поттера». Видео

27 июля 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

В «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 27 июля в Челябинске в районе «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову, одного из персонажей «Гарри Поттера». Видео встречи она опубликовала в социальных сетях. «Идешь ты спокойно по ночному „Академу“, а там „привет из Хогвартса“ сидит и на тебя смотрит, поворачивая голову на 360 градусов. Вот что-что, а сов я еще здесь не встречала», — написала Ariam M в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в «ВКонтакте». В комментариях поклонники магической саги в шутку отметили, что сова принесла письмо в школу волшебства какому-то счастливчику. А юзер Алексей Т. написал, что сов можно найти возле главного корпуса Челябинского госуниверситета. Ранее в «Академе» в квартиру одной из жительниц ночью залетела летучая мышь. Женщина испугалась и вызвала на помощь соседей, чтобы те избавили ее жилплощадь от ночного гостя.

В ночь на 27 июля в Челябинске в районе «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову, одного из персонажей «Гарри Поттера». Видео встречи она опубликовала в социальных сетях. «Идешь ты спокойно по ночному „Академу“, а там „привет из Хогвартса“ сидит и на тебя смотрит, поворачивая голову на 360 градусов. Вот что-что, а сов я еще здесь не встречала», — написала Ariam M в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в «ВКонтакте». В комментариях поклонники магической саги в шутку отметили, что сова принесла письмо в школу волшебства какому-то счастливчику. А юзер Алексей Т. написал, что сов можно найти возле главного корпуса Челябинского госуниверситета. Ранее в «Академе» в квартиру одной из жительниц ночью залетела летучая мышь. Женщина испугалась и вызвала на помощь соседей, чтобы те избавили ее жилплощадь от ночного гостя.