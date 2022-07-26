26 июля 2022

На улице Челябинска встретили птицу из «Гарри Поттера». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сова, день птиц. Челябинск, птица, сова, кировка, день птиц
В «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову Фото:

В ночь на 27 июля в Челябинске в районе «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову, одного из персонажей «Гарри Поттера». Видео встречи она опубликовала в социальных сетях.

«Идешь ты спокойно по ночному „Академу“, а там „привет из Хогвартса“ сидит и на тебя смотрит, поворачивая голову на 360 градусов. Вот что-что, а сов я еще здесь не встречала», — написала Ariam M в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в «ВКонтакте».

В комментариях поклонники магической саги в шутку отметили, что сова принесла письмо в школу волшебства какому-то счастливчику. А юзер Алексей Т. написал, что сов можно найти возле главного корпуса Челябинского госуниверситета.

Ранее в «Академе» в квартиру одной из жительниц ночью залетела летучая мышь. Женщина испугалась и вызвала на помощь соседей, чтобы те избавили ее жилплощадь от ночного гостя.

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В ночь на 27 июля в Челябинске в районе «Академ Риверсайд» местная жительница наткнулась на сову, одного из персонажей «Гарри Поттера». Видео встречи она опубликовала в социальных сетях. «Идешь ты спокойно по ночному „Академу“, а там „привет из Хогвартса“ сидит и на тебя смотрит, поворачивая голову на 360 градусов. Вот что-что, а сов я еще здесь не встречала», — написала Ariam M в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в «ВКонтакте». В комментариях поклонники магической саги в шутку отметили, что сова принесла письмо в школу волшебства какому-то счастливчику. А юзер Алексей Т. написал, что сов можно найти возле главного корпуса Челябинского госуниверситета. Ранее в «Академе» в квартиру одной из жительниц ночью залетела летучая мышь. Женщина испугалась и вызвала на помощь соседей, чтобы те избавили ее жилплощадь от ночного гостя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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