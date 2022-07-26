Дмитрий Махонин поручил Александру Смертину разобраться с работой своей пресс-службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство работой собственной пресс-службы. Главе региона не понравилось, что во время открытой части заседания краевого правительства его коллеги удалили из зала заседания представителей СМИ. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

Махонин попросил министерство социального развития представить свой доклад, однако тут же прервался, заметив, что зал заседания покинули журналисты. «А вы зачем журналистов-то убрали, можно мне сказать? У нас открытая часть полным ходом идет — берут, журналисты, уходят. Доклад минсоцразвития, поскольку он носит публичный характер, мы переносим на следующий раз, и разбираемся с работой пресс-службы правительства. Надоело мне это все», — обратился Махонин к и. о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину.

Это не первый случай, когда Махонин публично высказывает недовольство работой коллег. Аналогичный случай произошел в 2021 году. Тогда глава региона отругал собственную пресс-службу, обвинив ее в непрофессионализме.