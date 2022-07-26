26 июля 2022

Губернатор Махонин устроил публичный разнос своей пресс-службе. «Надоело мне это все»

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поручил Александру Смертину разобраться с работой своей пресс-службы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство работой собственной пресс-службы. Главе региона не понравилось, что во время открытой части заседания краевого правительства его коллеги удалили из зала заседания представителей СМИ. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

Махонин попросил министерство социального развития представить свой доклад, однако тут же прервался, заметив, что зал заседания покинули журналисты. «А вы зачем журналистов-то убрали, можно мне сказать? У нас открытая часть полным ходом идет — берут, журналисты, уходят. Доклад минсоцразвития, поскольку он носит публичный характер, мы переносим на следующий раз, и разбираемся с работой пресс-службы правительства. Надоело мне это все», — обратился Махонин к и. о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину.

Это не первый случай, когда Махонин публично высказывает недовольство работой коллег. Аналогичный случай произошел в 2021 году. Тогда глава региона отругал собственную пресс-службу, обвинив ее в непрофессионализме.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал недовольство работой собственной пресс-службы. Главе региона не понравилось, что во время открытой части заседания краевого правительства его коллеги удалили из зала заседания представителей СМИ. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Махонин попросил министерство социального развития представить свой доклад, однако тут же прервался, заметив, что зал заседания покинули журналисты. «А вы зачем журналистов-то убрали, можно мне сказать? У нас открытая часть полным ходом идет — берут, журналисты, уходят. Доклад минсоцразвития, поскольку он носит публичный характер, мы переносим на следующий раз, и разбираемся с работой пресс-службы правительства. Надоело мне это все», — обратился Махонин к и. о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину. Это не первый случай, когда Махонин публично высказывает недовольство работой коллег. Аналогичный случай произошел в 2021 году. Тогда глава региона отругал собственную пресс-службу, обвинив ее в непрофессионализме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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