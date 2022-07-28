Пермяк создает скоростной беспилотник, заменяющий вертолет. Фото

29 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Новый беспилотник сможет развивать крейсерскую скорость до 100 километров в час Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский летчик-любитель Роман Плетнев разрабатывает новый грузовой скоростной беспилотник «АКМ Ослик — 30». Это легкий транспортный конвертоплан с электрической силовой установкой, который при определенных условиях может заменить вертолет. Летательный аппарат совмещает возможность вертикального взлета и посадки с нормальной конфигурацией самолета, что дает преимущество в летно-технических характеристиках. «Одна из „фишек“ „Ослика“ — невозвратный транспортный контейнер для груза, который изготавливается из дешевого гофрокартона. Это позволяет дрону в автоматическом режиме, без участия человека, сбросить груз в точке доставки и вернуться в точку вылета. Предусмотрен также вариант сброса груза с парашютом. Это позволит дрону не снижаться и сэкономит время и заряд аккумулятора», — рассказал URA.RU разработчик. Максимальный взлетный вес беспилотника — 30 килограммов, вес перевозимого груза — до 6 килограммов. Дальность полета у дрона — 100 километров, на это расстояние он способен долететь за час. Такой беспилотник может быть востребован для доставки легких грузов, когда использование вертолета является необоснованно дорогим. Также автор проекта не списывает со счетов и предложение для «Почты России». Разрабатывается беспилотник в авиаконструкторской мастерской производственной компании AKM TUNNELS. Это семейный бизнес Романа Плетнева и его отца Александра, которые посвятили жизнь авиации. Ранее URA.RU рассказывало, что компания строит в Перми уникальный тренажер для имитации полета человека. В аэродинамическом комплексе впервые в мире будут установлены и связаны единым набором систем две аэрокамеры — вертикальная и наклонная. Беспилотник сможет летать на дальние расстояния и сбрасывать груз с парашютом Фото: личный архив Романа Плетнева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский летчик-любитель Роман Плетнев разрабатывает новый грузовой скоростной беспилотник «АКМ Ослик — 30». Это легкий транспортный конвертоплан с электрической силовой установкой, который при определенных условиях может заменить вертолет. Летательный аппарат совмещает возможность вертикального взлета и посадки с нормальной конфигурацией самолета, что дает преимущество в летно-технических характеристиках. «Одна из „фишек“ „Ослика“ — невозвратный транспортный контейнер для груза, который изготавливается из дешевого гофрокартона. Это позволяет дрону в автоматическом режиме, без участия человека, сбросить груз в точке доставки и вернуться в точку вылета. Предусмотрен также вариант сброса груза с парашютом. Это позволит дрону не снижаться и сэкономит время и заряд аккумулятора», — рассказал URA.RU разработчик. Максимальный взлетный вес беспилотника — 30 килограммов, вес перевозимого груза — до 6 килограммов. Дальность полета у дрона — 100 километров, на это расстояние он способен долететь за час. Такой беспилотник может быть востребован для доставки легких грузов, когда использование вертолета является необоснованно дорогим. Также автор проекта не списывает со счетов и предложение для «Почты России». Разрабатывается беспилотник в авиаконструкторской мастерской производственной компании AKM TUNNELS. Это семейный бизнес Романа Плетнева и его отца Александра, которые посвятили жизнь авиации. Ранее URA.RU рассказывало, что компания строит в Перми уникальный тренажер для имитации полета человека. В аэродинамическом комплексе впервые в мире будут установлены и связаны единым набором систем две аэрокамеры — вертикальная и наклонная.