Силовики зашли с обысками в администрацию челябинского района

Оперативные мероприятия провели сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Увельского района Челябинской области прошли обыски с возбуждением уголовного дела по нарушениям закона, связанным с реализацией нацпроекта по переселению аварийного жилого фонда. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Оперативные мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“) в Следственном комитете по материалам Главного контрольного управления области. Круг фигурантов устанавливается», — рассказал источник.

Дело связано с приобретением некачественного жилья для переселения из аварийного жилого фонда в период 2019 года. По данным СБИС, контракты на переселение аварийного жилфонда комитет по управлению имуществом Увельского района с 2019 года заключал с ООО «Стройтех» из города Пласта, которая принадлежит Ринату Ирмухаметову. Фирма получила в период с июня 2019 по март 2021 года шесть контрактов на сумму более 50 млн рублей. По данным URA.RU, в офисе этого подрядчика также прошли обыски.

В пресс-службу Следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос, ответ на него пока не поступил. В ООО «Стройтех» сообщили, что директор занят и не может дать комментарий. Пресс-секретарь администрации района Елена Гвоздарева сообщила, что уточнит информацию позднее.

Обновлено в 11:02:

В администрации района сообщили, что следственные органы занимаются расследованием инцидента. Администрация сотрудничает со следствием.