Десантник на день ВДВ избил пермячку

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92-я годовщина ВДВ. Челябинск , вдв, десант, медаль, тельняшка, десантник, день вдв, за отвагу
Напавший десантник звонил с угрозами жертве Фото:

В Перми мужчина, одетый в форму ВДВ на день десантника избил девушку в маршрутке. Причиной якобы стало то, что пермячка нецензурно выражалась, разговаривая по телефону.

«В Кировском районе Перми, мужчина одетый как десантник, избил 22-летнюю девушку из-за того, что она нецензурно выразилась во время разговора по телефону», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на слова матери потерпевшей. Инцидент произошел в автобусе №7.

Десантник начал вытаскивать девушку из транспортного средства, хватая ее за руки. По словам родственницы пермячки, никто за нее не заступился. После инцидента, как рассказал женщина, злоумышленник стал звонить и угрожать жертве, чтобы она не писала заявление в полицию. Однако, потерпевшая все равно обратилась в правоохранительные органы. На медэкспертизе у пострадавшей зафиксировали гематомы, сломанный зуб и ушиб на ноге.

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В Перми мужчина, одетый в форму ВДВ на день десантника избил девушку в маршрутке. Причиной якобы стало то, что пермячка нецензурно выражалась, разговаривая по телефону. «В Кировском районе Перми, мужчина одетый как десантник, избил 22-летнюю девушку из-за того, что она нецензурно выразилась во время разговора по телефону», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на слова матери потерпевшей. Инцидент произошел в автобусе №7. Десантник начал вытаскивать девушку из транспортного средства, хватая ее за руки. По словам родственницы пермячки, никто за нее не заступился. После инцидента, как рассказал женщина, злоумышленник стал звонить и угрожать жертве, чтобы она не писала заявление в полицию. Однако, потерпевшая все равно обратилась в правоохранительные органы. На медэкспертизе у пострадавшей зафиксировали гематомы, сломанный зуб и ушиб на ноге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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