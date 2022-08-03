Десантник на день ВДВ избил пермячку

Напавший десантник звонил с угрозами жертве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми мужчина, одетый в форму ВДВ на день десантника избил девушку в маршрутке. Причиной якобы стало то, что пермячка нецензурно выражалась, разговаривая по телефону.

«В Кировском районе Перми, мужчина одетый как десантник, избил 22-летнюю девушку из-за того, что она нецензурно выразилась во время разговора по телефону», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на слова матери потерпевшей. Инцидент произошел в автобусе №7.

Десантник начал вытаскивать девушку из транспортного средства, хватая ее за руки. По словам родственницы пермячки, никто за нее не заступился. После инцидента, как рассказал женщина, злоумышленник стал звонить и угрожать жертве, чтобы она не писала заявление в полицию. Однако, потерпевшая все равно обратилась в правоохранительные органы. На медэкспертизе у пострадавшей зафиксировали гематомы, сломанный зуб и ушиб на ноге.