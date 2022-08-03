МО РФ: Киев настаивал на размещении пленных азовцев* в Еленовке

03 августа 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Удар по СИЗО был нанесен сразу после того, как Дмитрий Козацкий дал признательные показания Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин. «Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — заявил Фомин на брифинге. Он напомнил, что 28 июля было опубликовано признание бойца «Азова» Дмитрия Козацкого в преступлениях подразделения. А в ночь на 29 июля был нанесен удар по Еленовке из РСЗО HIMARS. ВСУ 29 июля нанесли удар по изолятору в Еленовке в ДНР. Там погибли 50 украинских военнопленных, ранены 73. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по СИЗО, чтобы боевики не начали давать показания. Так он стремился «не допустить расследования преступлений НАТО и Киева», предположил председатель нижней палаты парламента РФ. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин. «Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — заявил Фомин на брифинге. Он напомнил, что 28 июля было опубликовано признание бойца «Азова» Дмитрия Козацкого в преступлениях подразделения. А в ночь на 29 июля был нанесен удар по Еленовке из РСЗО HIMARS. ВСУ 29 июля нанесли удар по изолятору в Еленовке в ДНР. Там погибли 50 украинских военнопленных, ранены 73. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по СИЗО, чтобы боевики не начали давать показания. Так он стремился «не допустить расследования преступлений НАТО и Киева», предположил председатель нижней палаты парламента РФ. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ