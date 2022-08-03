МО РФ: Киев настаивал на размещении пленных азовцев* в Еленовке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
Удар по СИЗО был нанесен сразу после того, как Дмитрий Козацкий дал признательные показания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — заявил Фомин на брифинге.

Он напомнил, что 28 июля было опубликовано признание бойца «Азова» Дмитрия Козацкого в преступлениях подразделения. А в ночь на 29 июля был нанесен удар по Еленовке из РСЗО HIMARS.

ВСУ 29 июля нанесли удар по изолятору в Еленовке в ДНР. Там погибли 50 украинских военнопленных, ранены 73. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по СИЗО, чтобы боевики не начали давать показания. Так он стремился «не допустить расследования преступлений НАТО и Киева», предположил председатель нижней палаты парламента РФ.

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ 

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которой затем был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявил на брифинге для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин. «Обращаю ваше внимание на анализ хронологии событий. 20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка „Азов“* (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ) были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных», — заявил Фомин на брифинге. Он напомнил, что 28 июля было опубликовано признание бойца «Азова» Дмитрия Козацкого в преступлениях подразделения. А в ночь на 29 июля был нанесен удар по Еленовке из РСЗО HIMARS. ВСУ 29 июля нанесли удар по изолятору в Еленовке в ДНР. Там погибли 50 украинских военнопленных, ранены 73. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удар по СИЗО, чтобы боевики не начали давать показания. Так он стремился «не допустить расследования преступлений НАТО и Киева», предположил председатель нижней палаты парламента РФ. * нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...