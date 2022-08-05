СБУ задержала призывавшего ДНР ударить по памятнику Бандере

На Украине задержали мужчину, который передавал координаты памятника Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Служба Безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который призывал ДНР ударить ракетами по памятнику организатору националистического движения на Украине Степане Бандере во Львове. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на СБУ.

«Оперативники установили, что один из злоумышленников осуществлял переписку с представителем ДНР. А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове», — цитирует «Страна» заявление СБУ. В качестве доказательства опубликована переписка обвиняемого с представителями ДНР.

В январе на Украине прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что националисты показали миру нацистскую сущность киевского режима.

С февраля проходит специальная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от националистов.