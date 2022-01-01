Израиль осудил проведение марша в честь Бандеры на Украине

Израиль осуждает марш националистов на Украине, прошедший 1 января в Киеве, и требует разбирательств. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в украинской столице, опубликованном в Facebook.
«Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша — по закону, принятому в Украине в 2021 году», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 1 января националисты провели факельный марш в честь дня рождения украинского политика, лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, пишет Life. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националисты продемонстрировали всему миру «нацистскую сущность киевского режима», передает телеканал 360.
Израиль осуждает марш националистов на Украине, прошедший 1 января в Киеве, и требует разбирательств. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в украинской столице, опубликованном в Facebook. «Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша — по закону, принятому в Украине в 2021 году», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 1 января националисты провели факельный марш в честь дня рождения украинского политика, лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, пишет Life. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националисты продемонстрировали всему миру «нацистскую сущность киевского режима», передает телеканал 360.