01 января 2022

Израиль осудил проведение марша в честь Бандеры на Украине

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События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, площадь независимости, народное вече
Шествие в честь тех, кто поддерживал идеология нацистов, оскверняет память жертв Холокоста, заявили израильские сотрудники дипмиссии Фото:

Израиль осуждает марш националистов на Украине, прошедший 1 января в Киеве, и требует разбирательств. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в украинской столице, опубликованном в Facebook.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша — по закону, принятому в Украине в 2021 году», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января националисты провели факельный марш в честь дня рождения украинского политика, лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, пишет Life. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националисты продемонстрировали всему миру «нацистскую сущность киевского режима», передает телеканал 360.

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Израиль осуждает марш националистов на Украине, прошедший 1 января в Киеве, и требует разбирательств. Об этом говорится в заявлении израильского посольства в украинской столице, опубликованном в Facebook. «Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша — по закону, принятому в Украине в 2021 году», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 1 января националисты провели факельный марш в честь дня рождения украинского политика, лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры, пишет Life. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что националисты продемонстрировали всему миру «нацистскую сущность киевского режима», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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