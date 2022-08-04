В правительстве ХМАО появился спецотдел для работы с инновациями

В окружном департаменте образования создали новый отдел, который будет курировать работу с новыми проектами в сфере образования. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Отдел ведет все проекты по цифровизации отрасли, ГИС „Образование Югры“, также отдельные проекты Нацпроекта „Образование“ и „Цифровая экономика“, реализует все проекты, направленные на трансформацию отрасли. Проще говоря, отдел общего образования занимается организацией и контролем всех процессных текущих вещей в школах и садах, а новый отдел работает со всеми инновациями», — объяснил глава департамента.
В обязанности отдела цифровой трансформации и инновации в образовании также входит контроль за исполнением поручений и расходованием бюджета в сфере образования муниципалитетами. Его возглавила Лариса Цулая. Ранее она руководила отделом общего образования в окружном департаменте.
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