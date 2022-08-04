04 августа 2022

В правительстве ХМАО появился спецотдел для работы с инновациями

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , чиновники, заседание городской думы, депутаты
Окружной департамент образования создал новый отдел Фото:

В окружном департаменте образования создали новый отдел, который будет курировать работу с новыми проектами в сфере образования. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Отдел ведет все проекты по цифровизации отрасли, ГИС „Образование Югры“, также отдельные проекты Нацпроекта „Образование“ и „Цифровая экономика“, реализует все проекты, направленные на трансформацию отрасли. Проще говоря, отдел общего образования занимается организацией и контролем всех процессных текущих вещей в школах и садах, а новый отдел работает со всеми инновациями», — объяснил глава департамента.

В обязанности отдела цифровой трансформации и инновации в образовании также входит контроль за исполнением поручений и расходованием бюджета в сфере образования муниципалитетами. Его возглавила Лариса Цулая. Ранее она руководила отделом общего образования в окружном департаменте.

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В окружном департаменте образования создали новый отдел, который будет курировать работу с новыми проектами в сфере образования. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Отдел ведет все проекты по цифровизации отрасли, ГИС „Образование Югры“, также отдельные проекты Нацпроекта „Образование“ и „Цифровая экономика“, реализует все проекты, направленные на трансформацию отрасли. Проще говоря, отдел общего образования занимается организацией и контролем всех процессных текущих вещей в школах и садах, а новый отдел работает со всеми инновациями», — объяснил глава департамента. В обязанности отдела цифровой трансформации и инновации в образовании также входит контроль за исполнением поручений и расходованием бюджета в сфере образования муниципалитетами. Его возглавила Лариса Цулая. Ранее она руководила отделом общего образования в окружном департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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