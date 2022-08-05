ВСУ обстреляли больницу Донецка. Видео

05 августа 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Снаряд повредил крышу и палаты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по больнице Донецка, который разрушил палаты, пробил крышу. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Под обстрелом больница №?17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. По данным видео, снятого Пятым каналом, видны последствия обстрелов, на земле лужи крови, палаты разрушены. В здании вылетели стекла и оказалась пробита крыша медицинского учреждения. Сотрудники больницы рассказали, что один из снарядов рухнул буквально у входа в здание. Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Количество раненых определяется, погибших, на данный момент, нет. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, где проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Пятеро людей погибли, шестеро получили ранения. С февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по больнице Донецка, который разрушил палаты, пробил крышу. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «Под обстрелом больница №?17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. По данным видео, снятого Пятым каналом, видны последствия обстрелов, на земле лужи крови, палаты разрушены. В здании вылетели стекла и оказалась пробита крыша медицинского учреждения. Сотрудники больницы рассказали, что один из снарядов рухнул буквально у входа в здание. Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Количество раненых определяется, погибших, на данный момент, нет. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по драматическому театру в Донецке, где проходило прощание с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. Пятеро людей погибли, шестеро получили ранения. С февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.